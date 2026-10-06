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Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.53 WIB

VIVIZ Terancam Ganti Nama Usai Bergabung dengan Agensi Baru 

VIVIZ (x @tang_kira)


JawaPos.com – VIVIZ memasuki babak baru dalam perjalanan karier mereka. Eunha, SinB, dan Umji bergabung dengan agensi baru UNCORE, tetapi ketiganya menghadapi kemungkinan harus meninggalkan nama VIVIZ ketika kembali menjalani aktivitas sebagai grup.

Menurut laporan Soompi, UNCORE mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Eunha, SinB, dan Umji.

Agensi tersebut menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar ketiga member dapat terus beraktivitas bersama sebagai sebuah grup.

Namun, pembicaraan dengan agensi sebelumnya mengenai penggunaan nama VIVIZ belum menghasilkan kesepakatan karena adanya perbedaan terkait persyaratan yang diajukan.

UNCORE pun tengah mempertimbangkan kemungkinan ketiganya melakukan promosi dengan nama grup baru.

Agensi menilai kelanjutan aktivitas Eunha, SinB, dan Umji secara cepat dan stabil sebagai prioritas, sehingga opsi menggunakan nama berbeda menjadi salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan. Nama baru serta rencana aktivitas mereka akan diumumkan kemudian.

Eunha, SinB, dan Umji sebelumnya debut sebagai bagian dari GFRIEND pada 2015. Setelah GFRIEND mengakhiri aktivitas grup pada 2021, ketiganya kembali bersama sebagai trio VIVIZ pada 2022 di bawah Big Planet Made Entertainment. Mereka kemudian meraih popularitas melalui sejumlah lagu seperti “BOP BOP!” dan “MANIAC”.

Kini, ketiganya bersiap melanjutkan perjalanan sebagai satu tim di bawah naungan UNCORE. Agensi baru tersebut saat ini juga menaungi boy group CLOSE YOUR EYES yang terbentuk melalui program survival “PROJECT 7”.

Meski nama VIVIZ masih belum dapat dipastikan akan digunakan, satu hal yang sudah jelas adalah Eunha, SinB, dan Umji tetap ingin melanjutkan aktivitas bersama.

Penggemar pun kini menantikan apakah trio tersebut akan mempertahankan identitas VIVIZ atau membuka lembaran baru dengan nama grup yang berbeda.

 
 

Editor: Novia Tri Astuti
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