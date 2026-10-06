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Meuthia Nabila
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.56 WIB

VIVIZ Bergabung dengan Agensi Baru dan Rencana Mengubah Nama Grup

VIVIZ bergabung dengan UNCORE

JawaPos.com - Eunha, SinB, dan Umji VIVIZ telah bergabung dengan agensi baru, namun mereka mungkin tidak dapat terus menggunakan nama VIVIZ.

 
Pada tanggal 5 Oktober, UNCORE secara resmi mengumumkan bergabungnya  Eunha, SinB, dan Umji VIVIZ. 
 
“Kami telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Eunha, SinB, dan Umji. Sejak debut pada tahun 2015, ketiga anggota ini telah bersama dalam waktu yang lama, serta menunjukkan kemampuan unik mereka melalui kerja sama tim yang solid dan beragam aktivitas." 
 
"Kami akan memberikan dukungan penuh di berbagai bidang agar mereka dapat terus aktif sebagai sebuah grup.”
 
“Kami telah bernegosiasi dengan agensi mereka sebelumnya terkait penggunaan nama grup yang sudah ada, namun karena adanya perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang diusulkan, kami belum dapat mencapai kesepakatan akhir,” lanjut UNCORE. 
 
“Mengingat prioritas utama kami adalah dimulainya kembali aktivitas ketiga anggota tersebut secara cepat dan stabil, kami juga sedang mempertimbangkan promosi dengan nama grup yang baru.”
 
Dikutip dari Soompi, setelah debut sebagai anggota GFRIEND pada tahun 2015, lalu dengan tiba-tiba agensi mereka, Source Music pemutusan kontrak seluruh anggota.
 
Kemudian Eunha, SinB, dan Umji kembali debut di bawah naungan Big Planet Made Entertainment sebagai trio VIVIZ pada tahun 2022.
 
Sementara itu, UNCORE merupakan rumah yang menaungi boy group 'PROJECT 7', CLOSE YOUR EYES.
 
Rincian mengenai nama grup Eunha, SinB, dan Umji serta rencana konkret mereka untuk melanjutkan aktivitas akan diumumkan di kemudian hari.

Editor: Hanny Suwindari
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