Usai Sukses di 'Elegant Empire', Han Ji Wan Berlabuh ke Agensi Baru

han ji wan (allkpop)
JawaPos.Com - Han Ji Wan memulai babak baru dalam perjalanan kariernya. Dikutip dari allkpop, Kenneth Company mengumumkan bahwa Han Ji Wan telah menandatangani kontrak eksklusif, sekaligus menyatakan komitmennya untuk mendukung Han Ji Wan dalam menjajaki berbagai peluang akting di masa depan.
Kenneth Company mengungkapkan antusiasme dapat bekerja sama dengan Han Ji Wan. Agensi tersebut berjanji akan memberikan dukungan penuh agar aktris itu terus menunjukkan kemampuan aktingnya sekaligus berkembang melalui beragam proyek baru.
Han Ji Wan dikenal luas berkat penampilannya sebagai karakter antagonis Joo Sae Young dalam drama Witch's Game. Perannya yang intens berhasil menarik perhatian penonton dan memperlihatkan kemampuannya membawakan karakter dengan emosi yang kuat.
Namanya semakin melejit setelah membintangi drama Elegant Empire. Dalam drama tersebut, Han Ji Wan memerankan dua karakter berbeda, yakni Shin Joo Kyung dan Seo Hee Jae, yang memperlihatkan fleksibilitas serta jangkauan aktingnya dalam membawakan tokoh dengan kepribadian kontras.
Dengan bergabung ke Kenneth Company, Han Ji Wan diharapkan dapat memperluas kiprahnya di industri hiburan Korea.
Kolaborasi ini diyakini menjadi awal baru yang membuka lebih banyak kesempatan bagi sang aktris untuk menghadirkan penampilan-penampilan berkesan di layar kaca maupun layar lebar.
Seiring dimulainya kerja sama tersebut, penggemar pun menantikan proyek berikutnya dari Han Ji Wan. Dukungan penuh dari agensi baru diharapkan menjadi modal penting bagi aktris itu untuk terus memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta berbakat di industri hiburan Korea.
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