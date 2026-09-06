BRYN ‘Show Me the Money 8’ Punya Agensi Baru, Bergabung dengan PMG Korea 

Bryn (x @tang_kira)

JawaPos.com – Rapper BRYN mulai babak baru dalam perjalanan kariernya setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan PMG Korea, cabang Korea dari Pacific Music Group.

Kabar tersebut diumumkan pada 4 September 2026 dan menjadi langkah baru bagi BRYN untuk memperluas aktivitasnya di industri hiburan.

BRYN pertama kali debut pada Agustus 2018 melalui single digital “HAZY CITY”. Namanya kemudian semakin dikenal setelah mengikuti program audisi hip-hop Mnet, Show Me the Money 8, pada 2019.

Dalam kompetisi tersebut, ia berhasil mendapatkan all-pass dari jajaran juri dan mencuri perhatian berkat karakter musiknya.

BRYN tidak hanya aktif merilis musik. Ia juga memperluas kiprahnya ke berbagai konten dan program televisi, termasuk menjadi juri tamu dalam High School Rapper 4. Gaya musik, fashion, serta visual yang khas membuatnya secara perlahan membangun identitas sebagai artis dengan cakupan aktivitas yang lebih luas.

Menurut allkpop, BRYN menjadi artis keempat yang bergabung dengan PMG Korea setelah Tiffany Young, Brody, dan Bang Yong Guk.

Agensi tersebut menyatakan bahwa BRYN telah membangun warna musiknya sendiri sekaligus memperluas aktivitas di luar musik, sehingga mereka berkomitmen mendukung potensi dan individualitas sang rapper melalui berbagai kegiatan mendatang.

PMG merupakan perusahaan hiburan yang didirikan oleh sejumlah tokoh industri, termasuk penyanyi R&B Amerika Ne-Yo, penyanyi India Sonu Nigam, dan eksekutif musik Jonathan Serbin.

PMG Korea sendiri baru mendirikan cabangnya pada tahun ini di bawah kepemimpinan CEO Samuel Ku dan tengah memperluas bisnis manajemen artis sekaligus mengejar peluang kolaborasi global.