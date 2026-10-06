Visualnya Bikin Terpukau, 3 Pasang Idol K-Pop Ini Disebut Paling Cocok Hiasi Cover Majalah Fashion

Seulgi (x @ksgupdates)
JawaPos.com – Dunia fashion dan K-Pop memang memiliki hubungan yang semakin erat. Selain kemampuan bernyanyi dan tampil di atas panggung, visual para idol juga kerap menjadi daya tarik dalam pemotretan majalah.
Menurut ulasan Soompi, tiga pasang idol K-Pop berikut dinilai memiliki pesona visual yang mampu membuat berbagai gaya busana terlihat semakin menarik saat berada di depan kamera.
1. Mina TWICE & Shotaro RIIZE
Mina dikenal memiliki fitur wajah yang lembut dan elegan sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai konsep pemotretan. Penampilannya yang bak boneka membuat busana maupun aksesori yang dikenakan tetap terlihat menonjol.
Sementara itu, Shotaro memiliki perpaduan fitur wajah tegas dan lembut yang membuatnya mampu menghadirkan kesan cool sekaligus menggemaskan. Dua karakter visual berbeda ini sama-sama cocok untuk menjadi wajah sebuah majalah fashion.
2. Soyeon i-dle & Hyunjin Stray Kids
Soyeon memiliki gaya yang kuat dan berani, sehingga sangat cocok dengan konsep high fashion yang eksperimental. Fitur wajahnya juga membuatnya dapat tampil feminin maupun lebih androgini.
Berbeda dengan Soyeon, Hyunjin Stray Kids memiliki fitur wajah yang tajam, terutama pada bagian mata dan tulang pipinya. Karakter visual tersebut membuatnya mudah mencuri perhatian dalam setiap pemotretan.
3. Seulgi Red Velvet & Jimin BTS
Seulgi Red Velvet menjadi idol lain yang dinilai mampu menguasai cover majalah berkat sorot matanya yang kuat dan elegan.
Proporsi tubuhnya yang terbentuk dari aktivitas sebagai dancer juga membuat berbagai busana terlihat semakin menarik ketika dikenakan olehnya.
Sementara itu, Jimin BTS memiliki garis tubuh khas seorang penari dengan bentuk otot yang tegas. Visual dan pembawaannya membuatnya mampu terlihat menonjol baik dalam konsep sederhana maupun pemotretan fashion yang lebih eksperimental.
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