Audi Marissa-Anthony Xie Tak Jadi Rujuk, Gugatan Cerai Dilanjutkan

Anthony Xie dan Audi Marissa. (Instagram: anthonyxie_)
JawaPos.com - Audi Marissa memutuskan tetap melanjutkan gugatan cerainya terhadap sang suami, Anthony Xie. Keputusan tersebut membuat proses perceraian pasangan ini kembali berlanjut di pengadilan setelah sebelumnya sempat muncul mediasi berhasil untuk memperbaiki rumah tangga yang dibina sejak 2020 silam.
Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, mengatakan bahwa Audi Marissa sebagai penggugat telah menyatakan sikap untuk meneruskan gugatan perceraian ke pokok perkara.
"Hari ini, sikap dari penggugat (Audi Marissa) mau melanjutkan ke pokok perkara. Artinya hasil mediasi kemarin dianggap tidak berlaku," kata Rendi seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/10).
Keputusan Audi tersebut tentu menjadi kabar yang tidak mudah bagi Anthony Xie. Namun, menurut Rendi, kliennya berusaha menerima keputusan tersebut dan tidak ingin memaksakan kehendak.
"Dari sisi klien kami, apa pun keputusan dari penggugat, klien kami tetap legowo," ujarnya.
Anthony disebut sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan dalam perjalanan rumah tangganya. Termasuk jika pada akhirnya Audi Marissa kembali membuka peluang untuk berdamai dan rujuk.
"Jika ingin rujuk nanti, klien kami tentu menerima. Dari sisi klien kami, kebahagiaan penggugat juga kebahagiaan dia," ungkap Rendi.
Di tengah berlanjutnya proses perceraian, komunikasi antara Anthony Xie dan Audi Marissa disebut masih berjalan dengan baik. Kondisi tersebut sekaligus membuka kemungkinan bahwa hubungan keduanya belum sepenuhnya berakhir.
Rendi tidak ingin berspekulasi mengenai masa depan rumah tangga Anthony dan Audi. Menurutnya, keputusan untuk kembali bersama atau melanjutkan perceraian sepenuhnya berada di tangan keduanya.
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