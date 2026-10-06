Miliki HatiMulia, Bang Chan Stray Kids Berikan Donasi untuk Rayakan Ulang Tahunnya

JawaPos.com - Bang Chan anggota boygrup Korea Stray Kids memiliki cara sendiri untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-29 tahun.

Dikutip dari laman Soompi, Minggu (4/10), kali ini ia berinisiatif dengan memberikan donasi yang dermawan untuk tiga tujuan berbeda.

Sebelumnya, JYP Entertainment mengungkapkan bahwa Bang Chan telah menyumbangkan total 300 juta won (sekitar 3 miliar rupiah).

Menjadi leader atau pemimpin dalam Stray Kids, ia masing-masing menyumbangkan 100 juta won kepada organisasi HearCycle, World Vision, dan OSEAN.

Mengenai donasi Bang Chan untuk HearCycle, akan digunakan untuk biaya medis dan dukungan rehabilitasi sosial bagi kaum muda penyandang gangguan pendengaran.

Kemudian, donasi World Vision akan digunakan bagi program beasiswa serta dukungan tumbuh kembang bagi anak-anak dan remaja rentan atau berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.

Terakhir, donasinya untuk OSEAN akan digunakan untuk kegiatan pembersihan pesisir, pembuangan sampah laut, dan pemurnian sungai.

Ia mengungkap, memberikan dukungan meski kecil, sangat berarti, terutama di berbagai bidang yang membutuhkan uluran tangan.

"Saya berharap donasi saya dapat menjangkau mereka yang membutuhkan dan membantu kita bersama-sama memimpikan hari esok yang lebih baik," ungkapnya