Vicky Prasetyo Temani Dede Sunandar Lakukan CT Scan Kepala Usai Terkena Hantaman hingga Blackout

JawaPos.com - Vicky Prasetyo kembali menunjukkan perhatiannya kepada Dede Sunandar setelah insiden pertandingan tinju di Jambi pada akhir pekan lalu. Kali ini, Vicky menemani Dede untuk menjalani pemeriksaan CT scan pada bagian kepala di sebuah rumah sakit di Jakarta.

Dede menyampaikan kabar tersebut melalui video yang memperlihatkan dirinya bersama Vicky sudah berada di dalam mobil. Pemeriksaan CT scan dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya Dede menjalani pemeriksaan pada bagian paru-paru ketika masih berada di Jambi.

“Pak Vicky nganterin Dede buat ke rumah sakit untuk melakukan CT scan pada bagian kepala, karena kemarin di Jambi baru paru-paru yang diperiksa,” kata Dede Sunandar dalam video diunggah akun Instagram Vicky Prasetyo.

Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian karena Dede sebelumnya sempat mengalami blackout atau kehilangan kesadaran setelah terkena pukulan keras Vicky dalam pertandingan Kapolda Fighter Match 2026 di GOR Kota Jambi, pada Sabtu (3/10).

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Dalam pertandingan dengan format dua lawan satu tersebut, Dede dan Bedu menghadapi Vicky Prasetyo. Dede kemudian tersungkur dan tidak sadarkan diri setelah menerima pukulan dari mantan tunangan Zaskia Gotik tersebut. Tim medis langsung memberikan pertolongan sebelum akhirnya Dede dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans.

Vicky yang berada di lokasi kejadian mengaku panik melihat kondisi Dede Sunandar tak sadarkan diri. Ia bahkan menghentikan pertandingan dan ikut mendampingi Dede hingga mendapatkan penanganan medis.

Sikap Vicky Prasetyo tersebut kemudian mendapat apresiasi langsung dari Dede. Menurut Dede, Vicky tidak hanya memperhatikan kondisi dirinya setelah pertandingan, tetapi juga ikut mengurus proses evakuasi hingga tiba di rumah sakit.

“Terima kasih banyak juga buat Pak Vicky yang sudah memanusiakan manusia di saat pertandingan,” ujar Dede.