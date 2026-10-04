Vicky Prasetyo Menyesal Hantam Keras Dede Sunandar hingga Tak Sadarkan Diri

JawaPos.com - Vicky Prasetyo akhirnya buka suara setelah pertandingan tinju melawan Dede Sunandar di GOR Kota Jambi, Sabtu (3/10), berakhir dengan insiden tragis di atas ring.

Dede Sunandar terjatuh setelah menerima pukulan keras dari Vicky dalam pertandingan yang menjadi bagian dari ajang sportstainment tersebut. Dede bahkan dikabarkan pingsan atau tak sadarkan diri usai kena pukulan mantan tunangan Zaskia Gotik tersebut.

Dalam rekaman yang beredar, Dede terlihat tersungkur dan tidak bangkit dari atas ring usai kena hantaman Vicky. Situasi berubah tegang setelah kondisi Dede mendapat perhatian dari orang-orang yang ada di sekitar lokasi pertandingan.

Vicky yang menyaksikan Dede terjatuh kemudian menghampiri rekannya tersebut. Pada rekaman yang beredar, Vicky bahkan terlihat menangis menyesalkan pukulannya terhadap Dede.

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Insiden tersebut kemudian mendapat sorotan luas karena pertandingan yang awalnya untuk hiburan justru berakhir dengan kondisi yang membuat penonton dan publik malah jadi khawatir.

Melalui akun Instagram pribadinya, Vicky Prasetyo menyampaikan penjelasan mengenai pertandingan tersebut. Ia menegaskan bahwa pertarungan sejak awal dimaksudkan berlangsung secara sportif.

“Kami hanya ingin memberikan pertarungan yang terbaik 2 vs 1 dan semua bertarung sportif …. Mohon doanya, semoga Dede sehat kembali. Mohon maaf atas semuanya respect," ujar Vicky Prasetyo.

Vicky juga meminta masyarakat untuk mendoakan kondisi Dede Sunandar agar kondisinya segera pulih. Selain itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi selama pertandingan.