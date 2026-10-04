Kondisi Dede Sunandar Membaik Usai Pingsan Dihantam Vicky Prasetyo di Atas Ring Tinju

JawaPos.com - Kondisi Dede Sunandar kini mulai membaik setelah sempat pingsan atau tak sadarkan diri usai terkena pukulan keras Vicky Prasetyo dalam pertandingan tinju yang berlangsung di GOR Kota Jambi, Sabtu (3/10).

Kabar terbaru mengenai kondisi Dede disampaikan Vicky Prasetyo melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @vickyprasetyo777. Vicky mengabarkan bahwa komedian tersebut sudah dalam kondisi lebih baik setelah mendapatkan penanganan medis.

"Alhamdulillah berkat doa semuanya Dede sudah membaik," tulis Vicky.

Vicky juga menyampaikan apresiasi kepada tim promotor dan tenaga medis yang sigap memberikan pertolongan setelah Dede terjatuh di atas ring dan pingsan. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada Kapolres setempat yang datang langsung untuk memastikan kondisi Dede Sunandar.

"Terima kasih penanganannya tim promotor dan tim medis serta Pak Kapolres yang sudah datang langsung dan memastikan kondisi kami semuanya," lanjutnya.

Dede Sunandar Sempat Tak Sadarkan Diri Sebelumnya, Dede Sunandar berhadapan dengan Vicky Prasetyo dalam pertandingan dengan format dua lawan satu. Dede tampil bersama Bedu untuk menghadapi Vicky dalam ajang Kapolda Fighter Match 2026.

Pertandingan berlangsung cukup sengit sebelum Dede terkena pukulan Vicky dan tersungkur di atas ring. Dede sempat tidak memberikan respons sehingga tim medis langsung memberikan pertolongan dengan membawanya ke rumah sakit.

Dalam rekaman yang beredar, petugas medis terlihat memberikan bantuan oksigen sebelum Dede dievakuasi dari ring untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.