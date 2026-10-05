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Abdul Rahman
Selasa, 6 Oktober 2026 | 01.54 WIB

Tanding Tinju hingga Pingsan, Dede Sunandar Bantah Settingan

Vicky Prasetyo terus dampingi Dede Sunandar sejak pingsan di atas ring tinju, di rumah sakit, hingga kembali ke kamar hotel. - Image

Vicky Prasetyo terus dampingi Dede Sunandar sejak pingsan di atas ring tinju, di rumah sakit, hingga kembali ke kamar hotel.

JawaPos.com - Dede Sunandar membantah pertandingan tinju yang membuat dirinya sempat pingsan merupakan aksi yang sudah direncanakan atau settingan untuk menciptakan kehebohan. Dede menegaskan bahwa pertandingan tersebut berlangsung spontan dan dirinya benar-benar tidak mengetahui seberapa keras pukulan yang akan diterimanya.

"Kita tanding itu benar-benar dua lawan satu, tidak ada rencana sama sekali, tidak ada settingan," kata Dede Sunandar.

Penegasan itu disampaikan Dede Sunandar saat berada di dalam mobil bersama Vicky Prasetyo ketika hendak berangkat ke rumah sakit untuk melakukan CT scan pada bagian kepala. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Dede mengalami insiden dalam pertandingan tinju yang membuat dirinya terjatuh hingga tak sadarkan diri usai terkena pukulan keras dari Vicky Prasetyo.

Dede mengakui situasi pertandingan berlangsung dalam kondisi emosional. Menurut dia, Vicky ketika itu masih terbawa suasana setelah terlibat pertandingan dengan dirinya dan juga Bedu. 

"Namanya kita nggak tahu seberapa kerasnya dan mungkin itu waktu pas aku maju, mungkin emosinya Pak Vicky masih memuncak," ujar Dede Sunandar.

Setelah insiden tersebut, Vicky tidak tinggal diam. Ia kemudian mengantarkan Dede ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan di Jambi. Dia juga mendampingi Dede hingga pulang ke Jakarta.

Selain itu, Vicky Prasetyo juga ikut mendampingi Dede untuk melakukan pemeriksaan CT scan pada bagian kepala hari ini, Senin (5/10). Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan kondisi Dede setelah mengalami benturan dalam pertandingan tinju pada akhir pekan lalu.

Dede menyampaikan apresiasi kepada Vicky yang menurutnya tetap menunjukkan kepedulian terhadap dirinya. Ia bahkan menyebut sikap tersebut sebagai bentuk perlakuan yang mengutamakan sisi kemanusiaan di atas pertandingan.

"Terima kasih banyak juga buat Pak Vicky yang sudah memanusiakan manusia di saat pertandingan," kata Dede.

Editor: Abdul Rahman
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