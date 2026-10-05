XLOV Wumuti Absen dari Sejumlah Jadwal karena Kondisi Kesehatan Memburuk

JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan dari XLOV. Wumuti dipastikan tidak dapat mengikuti sejumlah agenda grup pada Minggu, 4 Oktober 2026, setelah kondisi kesehatannya mengalami penurunan. Kabar ini disampaikan oleh agensi StrangeLab sehari sebelumnya dan langsung mendapat perhatian dari para penggemar.

Menurut laporan Soompi, StrangeLab mengumumkan pada 3 Oktober bahwa Wumuti harus absen dari acara tatap muka serta video call event bersama penggemar yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Oktober melalui Apple Music. Keputusan ini diambil setelah kondisi kesehatan sang idol disebut semakin memburuk.

Agensi menegaskan bahwa kesehatan Wumuti menjadi prioritas utama dalam menentukan keikutsertaannya pada kegiatan. Dengan demikian, agenda tatap muka dan video call tetap berjalan bersama tiga anggota XLOV lainnya tanpa kehadiran Wumuti.

Video call event yang seharusnya diikuti Wumuti tidak dibatalkan begitu saja. Pihak agensi memastikan agenda itu akan ditunda dan dijadwalkan kembali pada waktu lain.

Informasi mengenai perubahan jadwal nantinya akan disampaikan secara langsung kepada para pemenang melalui pihak retailer terkait.

StrangeLab juga menyampaikan permintaan maaf kepada EVOL, sebutan untuk penggemar XLOV, karena pengumuman mendadak ini mungkin menimbulkan kekhawatiran.

Agensi meminta pengertian penggemar sekaligus memastikan akan memberikan dukungan penuh agar Wumuti dapat berfokus pada proses pemulihannya.

Di tengah kesibukan XLOV, kabar ini menjadi pengingat bahwa kondisi kesehatan artis tetap harus menjadi perhatian utama.