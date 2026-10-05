Kejutan Ayu Ting Ting untuk Sang Ibunda di Momen Ultah Tahun Ini

Momen perayaan ultah ibunda Ayu Ting Ting tahun ini. (Instagram: ayutingting92)
JawaPos.com- Umi Kalsum, ibunda Ayu Ting Ting, tengah merayakan ulang tahun. Pelantun Alamat Palsu memberikan kejutan ultah untuk wanita spesial dalam hidupnya itu.
Dalam sejumlah foto yang dibagikan Ayu di akun media sosialnya, terlihat kejutan diberikan untuk Umi Kalsum lewat momen spesial berupa perayaan ultah bersama keluarga dan orang-orang terdekat dalam suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan.
Ayu Ting Ting memberikan kejutan perayaan ulang tahun pada Umi Kalsum, dengan menggelarnya di salah satu lapangan padel. Kegiatan olahraga tersebut sekaligus menjadi bagian dari kejutan yang disiapkan Ayu Ting Ting.
Di tengah perayaan ultah, Ayu Ting Ting turut menyampaikan doa khusus untuk sang ibunda melalui unggahan di akun media sosialnya. Pedangdut sekaligus presenter itu mendoakan agar Umi Kalsum selalu diberikan kesehatan, umur panjang, banyak rezeki, dan selalu dalam kebahagiaan.
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Dalam pesannya, Ayu Ting Ting juga mengungkapkan rasa sayang kepada ibunya. Ia berharap Umi Kalsum tetap menjadi sosok ibu terbaik bagi dirinya, keluarga dan selalu mendapatkan kebahagiaan bersama anak-anak serta orang-orang yang dicintainya.
"Happy birthday ibuku tersayang @mom_ayting92_. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, selalu jadi ibu yang paling terbaik dan selalu sayang kita semua," tulis Ayu Ting Ting.
Tak hanya berdoa untuk kesehatan dan umur panjang, Ayu juga mendoakan agar seluruh harapan baik Umi Kalsum dikabulkan oleh Allah SWT. Ia turut memberikan semangat kepada sang ibunda untuk terus menjalani aktivitas olahraga.
"Semakin semangat olahraganya, semoga semua doa terbaik ibu diijabah sama Allah SWT, selalu bahagia terus sama kita. Amin…. Semoga happy ya bu surprise kali ini pokoknya doa terbaik untuk ibu sayang. We love you," lanjut Ayu.
Menariknya kekasih Ayu Ting Ting, Kevin Gusnadi, turut hadir dalam acara perayaan ulang tahun Umi Kalsum. Momen perayaan itu menjadi kesempatan bagi keluarga dan orang-orang terdekat untuk berkumpul dan bersenang-senang bersama.
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