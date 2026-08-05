Kevin Gusnadi, Kekasih Ayu Ting Ting, Ternyata Belum Diterima Bilqis

JawaPos.com - Hubungan asmara antara Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi tampaknya masih menghadapi satu tantangan yang cukup besar. Pelantun Alamat Palsu mengungkapkan putri semata wayangnya, Bilqis Khumairah Razak, belum menerima sepenuhnya kehadiran sang kekasih ke tengah-tengah kehidupan mereka.

Ayu Ting Ting menegaskan, restu dan kenyamanan Bilqis menjadi syarat utama apabila Kevin Gusnadi benar-benar serius ingin membawa hubungan ke jenjang pernikahan. Dia pun menantang sang kekasih harus mampu membangun kedekatan dengan Bilqis terlebih dahulu.

"Sama yang sekarang, kalau memang serius mau menjalani hubungan, kalau serius mau sama aku, harus bisa ambil hati Bilqis," ujar Ayu dalam podcast Titik Kumpul di YouTube.

Meski Kevin sudah beberapa kali bertemu dengan Bilqis, Ayu mengakui respons putrinya masih belum sepenuhnya hangat. Pada pertemuan pertama, Bilqis bahkan bersikap cukup dingin terhadap Kevin. Namun, seiring intensitas pertemuan yang semakin sering, perubahan secara perlahan mulai terlihat.

"Sudah ketemu. Dingin pasti ya, apalagi waktu awal-awal. Tapi sekarang, mungkin karena sudah sering ketemu, Bilqis sudah ada senyumnya," ungkap Ayu.

Ayu bercerita, Bilqis sempat terang-terangan menolak keinginannya untuk memiliki pasangan baru. Menurut putri Abdul Rozak atau Ayah Ojak dan Umi Kalsum, Bilqis hanya ingin hidup berdua bersamanya tanpa kehadiran sosok ayah sambung.

"Memang Bilqis nggak mau ada yang jagain? Jagain Bunda, jagain Bilqis? Dia bilang nggak usah, kita berdua saja," kata Ayu menirukan ucapan putrinya.

Bagi Ayu, sikap tersebut muncul karena Bilqis belum rela melihat ibunya berbagi kasih sayang dengan pria lain. Ia pun berusaha memahami perasaan anaknya yang selama ini ikut menyaksikan perjalanan cintanya dengan sejumlah pria yang selalu berakhir dengan kegagalan.