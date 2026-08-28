Soal Kabar Pindah dari Depok ke Jaksel, Ayu Ting Ting Tegaskan Hanya Jokes

JawaPos.com - Kabar Ayu Ting Ting pindah tempat tinggal dari Depok ke Jakarta Selatan (Jaksel) sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Namun, pedangdut sekaligus presenter itu memastikan pernyataan tentang perpindahan tersebut hanya sebatas candaan.

Ayu Ting Ting mengaku tidak menyangka jokes yang ia lontarkan justru mendapat perhatian besar dari netizen dan viral di media sosial. Ia menegaskan pernyataan soal pindah rumah dari Depok ke Jaksel semata-mata untuk menghibur.

"Ini menurut gue ini hanya jokes, ini hanya hiburan semata," kata Ayu Ting Ting.

Menurut pelantun Sambalado, kabar tersebut seharusnya tidak menjadi persoalan yang perlu dibesar-besarkan. Ia bahkan meminta publik mengalihkan perhatian kepada sejumlah isu yang jauh lebih penting menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Ayu kemudian menyinggung sejumlah bencana yang terjadi belakangan ini. Misalnya gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan.

"Di antara berita-berita viral yang sekarang, jangan sampai lupa bahwa negara kita Indonesia sedang berduka, dalam keadaan tidak baik-baik saja, bikin kita jadi lupa," ujar Ayu.

Ia pun mengajak masyarakat untuk memberikan perhatian kepada para korban bencana. Menurutnya, doa dan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan oleh mereka yang tengah menghadapi situasi sulit.