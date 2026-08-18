Ditantang Ayu Ting Ting Taklukkan Hati Bilqis, Kevin Gusnadi Terus Berusaha

Kevin Gusnadi tempel Ayu Ting Ting di momen 17-an. (Instagram: ayutingting92)
JawaPos.com - Kevin Gusnadi terus berusaha membangun kedekatan dengan Bilqis Khumairah Razak, putri Ayu Ting Ting, setelah mendapat tantangan dari sang kekasih untuk bisa menaklukkan hati putri semata wayangnya.
Bagi Ayu, penerimaan Bilqis menjadi salah satu hal penting dalam hubungan asmaranya dengan Kevin. Terlebih jika keduanya memang serius mau melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan.
Beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting secara terbuka mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam hubungannya dengan Kevin Gusnadi adalah bagaimana membuat Bilqis merasa nyaman dengan kehadiran sang kekasih. Ayu bahkan meminta Kevin membuktikan keseriusannya dengan berusaha mendapatkan hati Bilqis.
Kevin pun tampaknya tidak tinggal diam atas tantangan tersebut. Ia memilih menunjukkan keseriusan melalui tindakan nyata dengan berusaha hadir di sejumlah kesempatan supaya bisa bersama keluarga Ayu Ting Ting.
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Salah satunya terlihat saat perayaan HUT ke-81 RI. Ketika itu, Ayu dan keluarganya mengikuti perlombaan 17-an bersama warga sekitar rumah. Kevin turut hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada pelantun Alamat Palsu.
Kehadiran Kevin di tengah keluarga Ayu tentu saja menjadi bagian dari upayanya untuk membangun hubungan yang lebih dekat, termasuk dengan Bilqis. Momen kebersamaan itu juga membuat Ayu merasa senang karena sang kekasih bersedia meluangkan waktu dan ikut menikmati kegiatan bersama keluarganya.
Ayu bahkan mengaku bahagia ketika mendapat kesempatan mengikuti perlombaan 17-an dengan didampingi Kevin. Menurutnya, kehadiran sang kekasih menjadi bentuk perhatian yang membuat suasana jadi terasa semakin istimewa.
Meski sempat canggung saat membicarakan hubungan asmaranya, Ayu tak menampik bahwa dirinya senang melihat usaha yang dilakukan Kevin. Ia pun mengapresiasi kesediaan Kevin menyempatkan waktu untuk hadir dan ikut berbaur dalam kegiatan bersama keluarganya.
"Oh senang, senang donk pastinya. Kan kita nanya juga kalau misalnya memang lagi sempat, saya ikut (perlombaan). Alhamdulillah beliau main ke sini," tutur Ayu dengan wajah berseri.
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Jawa Pos
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