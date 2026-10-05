Aktris Shin Min Ah Curi Perhatian Saat Berangkat ke Paris, Gayanya Jadi Sorotan

JawaPos.com - Shin Min Ah kembali menjadi perhatian publik setelah terlihat bertolak ke Paris, Prancis, pada 4 Oktober. Penampilan aktris Korea Selatan tersebut saat berada di bandara langsung mencuri perhatian berkat gaya busananya yang sederhana, namun terlihat elegan.

Dilansir dari Allkpop, Shin Min Ah memilih outfit bernuansa kasual untuk perjalanan tersebut. Ia mengenakan atasan rajut bergaris abu-abu gelap dengan detail kemeja putih yang terlihat pada bagian lengan dan bawah pakaian.

Aktris kelahiran 1984 itu kemudian memadukannya dengan celana denim biru dan sepatu bot hitam setinggi mata kaki. Sebuah tas jinjing hitam yang dibawanya melengkapi penampilan tersebut.

Alih-alih tampil dengan busana yang terlalu mencolok, Shin Min Ah justru mengandalkan kombinasi warna netral dan potongan sederhana. Penampilan itu membuat gaya busana sang aktris terlihat effortless sekaligus tetap fashionable.

Keberangkatan Shin Min Ah ke Paris dilakukan di tengah persiapan proyek akting terbarunya yang cukup dinantikan. Ia akan menjadi pemeran utama dalam serial Disney+ The Remarried Empress yang dijadwalkan tayang perdana pada 4 November.

Dalam drama tersebut, Shin Min Ah memerankan Navier, seorang permaisuri yang kehidupannya berubah setelah sang suami, Kaisar Sovieshu, memutuskan untuk menceraikannya.

Sovieshu yang diperankan Ju Ji Hoon memilih meninggalkan Navier karena jatuh cinta kepada Rashta, karakter yang dimainkan Lee Se Young. Keputusan tersebut membuat kehidupan Navier di istana berada dalam situasi yang rumit.