Aktris Shin Min Ah Curi Perhatian Saat Berangkat ke Paris, Gayanya Jadi Sorotan

Aktris Shin Min Ah mencuri perhatian di bandara saat akan berangkat ke Paris, (Allkpop)
JawaPos.com - Shin Min Ah kembali menjadi perhatian publik setelah terlihat bertolak ke Paris, Prancis, pada 4 Oktober. Penampilan aktris Korea Selatan tersebut saat berada di bandara langsung mencuri perhatian berkat gaya busananya yang sederhana, namun terlihat elegan.
Dilansir dari Allkpop, Shin Min Ah memilih outfit bernuansa kasual untuk perjalanan tersebut. Ia mengenakan atasan rajut bergaris abu-abu gelap dengan detail kemeja putih yang terlihat pada bagian lengan dan bawah pakaian.
Aktris kelahiran 1984 itu kemudian memadukannya dengan celana denim biru dan sepatu bot hitam setinggi mata kaki. Sebuah tas jinjing hitam yang dibawanya melengkapi penampilan tersebut.
Alih-alih tampil dengan busana yang terlalu mencolok, Shin Min Ah justru mengandalkan kombinasi warna netral dan potongan sederhana. Penampilan itu membuat gaya busana sang aktris terlihat effortless sekaligus tetap fashionable.
Keberangkatan Shin Min Ah ke Paris dilakukan di tengah persiapan proyek akting terbarunya yang cukup dinantikan. Ia akan menjadi pemeran utama dalam serial Disney+ The Remarried Empress yang dijadwalkan tayang perdana pada 4 November.
Dalam drama tersebut, Shin Min Ah memerankan Navier, seorang permaisuri yang kehidupannya berubah setelah sang suami, Kaisar Sovieshu, memutuskan untuk menceraikannya.
Sovieshu yang diperankan Ju Ji Hoon memilih meninggalkan Navier karena jatuh cinta kepada Rashta, karakter yang dimainkan Lee Se Young. Keputusan tersebut membuat kehidupan Navier di istana berada dalam situasi yang rumit.
Namun, Navier tidak sekadar menerima perceraian tersebut. Ia mengajukan permintaan agar setelah berpisah dari Sovieshu, dirinya diperbolehkan menikah dengan Pangeran Heinrey dari Kerajaan Barat yang diperankan Lee Jong Suk.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022