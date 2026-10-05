Krisjiana Suami Siti Badriah Sentil Netizen yang Mengaitkan Vasektomi dengan Perselingkuhan

Siti Badriah dan suaminya Krisjiana Baharuddin. (Instagram: sitibadriahh)
JawaPos.com - Krisjiana Baharudin tak habis pikir dengan anggapan sebagian netizen yang mengaitkan keputusannya melakukan vasektomi dengan kemungkinan berselingkuh dari Siti Badriah atau kerap disapa Sibad.
Krisjiana memilih vasektomi sebagai bentuk dukungan kepada sang istri agar Siti Badriah tidak perlu kembali menggunakan alat kontrasepsi. Namun sayangnya, keputusan tersebut justru memunculkan komentar negatif yang menghubungkan vasektomi dengan peluang seorang pria untuk lebih bebas berselingkuh.
Komentar itu langsung mendapat respons dari Krisjiana. Ia menilai pemikiran yang mengaitkan vasektomi dengan perselingkuhan terlalu sempit.
"Sesempit itu ya pikiran netizen? Kenapa pikirannya buat selingkuh? Kenapa setipis itu otaknya?" ujar Krisjiana Baharudin kesal.
Baginya, vasektomi tidak mengubah komitmen seseorang dalam menjalani rumah tangga. Ia justru melihat prosedur tersebut sebagai bagian dari keputusan bersama dengan Siti Badriah tentang rencana masa depan keluarga mereka.
Keputusan menjalani vasektomi diambil setelah Krisjiana mencari informasi dan berkonsultasi dengan orang yang memiliki pengalaman serupa. Salah satunya dengan sang kakak, dokter Reza Gladys.
"Aku juga dikuatkan sama kakakku dokter Reza. Suaminya, melakukan vasektomi sejak 5 tahun lalu," katanya.
Vasektomi sendiri merupakan metode kontrasepsi untuk pria yang dilakukan dengan memutus atau menutup saluran sperma. Meski demikian, prosedur tersebut tidak berkaitan dengan kemampuan seksual seorang pria. Artinya, vasektomi ditujukan untuk mencegah kehamilan, bukan menghilangkan fungsi seksual.
Di sisi lain, Krisjiana dan Siti Badriah sepakat untuk tidak menambah momongan dalam waktu dekat. Terlebih, pasangan tersebut sudah memiliki dua orang anak yang harus dididik dan dibesarkan dengan baik.
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