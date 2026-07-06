Live Jennifer Coppen dan Justin Hubner Viral, Jawaban Kamari Soal Papa Dali Bikin Suasana Haru

Ilustrasi gambar dari instagram @justinhubner5
JawaPos.com - Jennifer Coppen kembali menjadi perhatian publik setelah sebuah momen saat siaran langsung bersama suaminya, Justin Hubner, ramai beredar di media sosial.
Cuplikan video tersebut memperlihatkan suasana santai ketika Jennifer berbincang dengan putrinya, Kamari. Dalam percakapan itu, Jennifer mencoba mengajak Kamari mengenali sosok ayahnya dengan memberikan beberapa pertanyaan sederhana.
"Papanya Mayi yang mana? Papanya Mayi? Bukan, ini kan mamanya Mayi. Papahnya Mayi mana? Siapa papah Mayi?" tanya Jennifer sambil tersenyum.
Di luar dugaan, Kamari langsung menjawab, "Papa Dali."
Jawaban polos itu membuat Jennifer tampak terkejut. Ekspresinya berubah sejenak sebelum ia mengulangi ucapan sang putri dengan nada heran, "Heh, Papa Dali?"
Momen tersebut kemudian berlanjut ketika Jennifer menunjuk Justin Hubner yang berada di dekat mereka. Ia kembali bertanya kepada Kamari: "Yang ini papah siapa?" Dan, kali ini Kamari menjawab dengan tegas, "Papah Justin."
Percakapan singkat itu langsung menjadi viral di berbagai platform media sosial. Banyak warganet menyoroti ekspresi Jennifer saat mendengar nama mendiang suaminya, Dali Wassink, disebut oleh Kamari.
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Sebagian besar netizen menganggap respons Jennifer sebagai reaksi yang sangat wajar. Mereka menilai Kamari masih menyimpan kenangan tentang sosok ayah kandungnya, sehingga sesekali masih menyebut nama Dali secara spontan.
Di sisi lain, banyak pula yang memberikan dukungan kepada Jennifer dan Justin Hubner. Warganet berharap keduanya dapat membangun keluarga yang harmonis, sekaligus mendampingi Kamari dalam proses tumbuh kembangnya.
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