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Abdul Rahman
Senin, 22 Juni 2026 | 01.56 WIB

Biaya Pernikahan Capai 338 Ribu Dolar, Jennifer Coppen Sampai Sakit Kepala

Justin Hubner- Jennifer Coppen resmi jadi pasangan suami-istri. (istimewa) - Image

Justin Hubner- Jennifer Coppen resmi jadi pasangan suami-istri. (istimewa)

JawaPos.com - Pernikahan Jennifer Coppen dengan Justin Hubner berlangsung mewah dan meriah di Bali selama 4 hari berturut-turut, terhitung sejak 11 Juni hingga 14 Juni 2026. 

Menariknya, acara pernikahan pasangan beda profesi tersebut digelar mewah dihadiri banyak kalangan selebriti. Acara pernikahan Jennifer Coppen-Justin Hubner menelan dana hingga mencapai miliaran rupiah.

Dalam sebuah video diunggah di akun Instagram @roffipiudd, Jennifer Coppen mengakui biaya pernikahannya mencapai ratusan ribu dolar.

"Yakin? Nanti serangan jantung. Iya, 338 ribu dolar," kata Jennifer Coppen.

Perempuan berusia 24 tahun meminta untuk tidak mengkonversikannya ke dalam bentuk rupiah karena angkanya bernilai fantastis. Jennifer Coppen mengaku butuh perjuangan serius untuk dapat mewujudkan pernikahan impiannya bersama Justin Hubner.

"Jangan dihitung saranku. Karena kepala gue sakit," ujar ibunda Kamari itu.

Netizen melongo usai mengetahui biaya pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner angkanya bernilai fantastis.

Sejumlah dari mereka berkalkulasi, angka 338 ribu dolar berapa angkanya dalam bentuk rupiah. Menurut netizen, angkanya mencapai sekitar Rp 6 miliar.

"Anjir gua cari 338.000 dolar = 6,1 M cuy," komentar salah satu netizen.

Editor: Abdul Rahman
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