Biaya Pernikahan Capai 338 Ribu Dolar, Jennifer Coppen Sampai Sakit Kepala

Justin Hubner- Jennifer Coppen resmi jadi pasangan suami-istri. (istimewa)
JawaPos.com - Pernikahan Jennifer Coppen dengan Justin Hubner berlangsung mewah dan meriah di Bali selama 4 hari berturut-turut, terhitung sejak 11 Juni hingga 14 Juni 2026.
Menariknya, acara pernikahan pasangan beda profesi tersebut digelar mewah dihadiri banyak kalangan selebriti. Acara pernikahan Jennifer Coppen-Justin Hubner menelan dana hingga mencapai miliaran rupiah.
Dalam sebuah video diunggah di akun Instagram @roffipiudd, Jennifer Coppen mengakui biaya pernikahannya mencapai ratusan ribu dolar.
"Yakin? Nanti serangan jantung. Iya, 338 ribu dolar," kata Jennifer Coppen.
Perempuan berusia 24 tahun meminta untuk tidak mengkonversikannya ke dalam bentuk rupiah karena angkanya bernilai fantastis. Jennifer Coppen mengaku butuh perjuangan serius untuk dapat mewujudkan pernikahan impiannya bersama Justin Hubner.
"Jangan dihitung saranku. Karena kepala gue sakit," ujar ibunda Kamari itu.
Netizen melongo usai mengetahui biaya pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner angkanya bernilai fantastis.
Sejumlah dari mereka berkalkulasi, angka 338 ribu dolar berapa angkanya dalam bentuk rupiah. Menurut netizen, angkanya mencapai sekitar Rp 6 miliar.
"Anjir gua cari 338.000 dolar = 6,1 M cuy," komentar salah satu netizen.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa