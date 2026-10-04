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Abdul Rahman
Minggu, 4 Oktober 2026 | 17.56 WIB

Dede Sunandar Buka Suara Setelah Pingsan Kena Pukulan Vicky Prasetyo di Atas Ring Tinju

Vicky Prasetyo terus dampingi Dede Sunandar sejak pingsan di atas ring tinju, di rumah sakit, hingga kembali ke kamar hotel. (Instagram: vickyprasetyo777) - Image

Vicky Prasetyo terus dampingi Dede Sunandar sejak pingsan di atas ring tinju, di rumah sakit, hingga kembali ke kamar hotel. (Instagram: vickyprasetyo777)

JawaPos.com - Dede Sunandar akhirnya buka suara setelah sempat pingsan atau mengalami blackout ketika bertanding tinju melawan Vicky Prasetyo di GOR Kota Jambi, Sabtu (3/10). Kondisi tersebut membuat pertandingan mendapat perhatian serius karena Dede terlihat tak sadarkan diri setelah menerima pukulan.

Melalui sebuah video diunggah di akun Instagram Vicky Prasetyo, Dede menyampaikan kondisi terkininya sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan pertolongan setelah kejadian tersebut.

Dede secara khusus mengapresiasi tim medis yang menangani kondisinya sejak berada di rumah sakit hingga kembali ke hotel.

“Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk dokter yang sudah nangani Dede dari semalam. Dari rumah sakit sampai ke hotel masih diperhatiin juga. Terima kasih banyak pokoknya,” ujar Dede Sunandar.

Selain dokter dan tim medis, Dede juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres setempat yang turut memberikan perhatian setelah kejadian tersebut.

Namun, apresiasi khusus diberikan Dede kepada Vicky Prasetyo. Menurutnya, Vicky memilih mengutamakan keselamatan dan sisi kemanusiaan ketika melihat kondisi lawannya.

“Khususnya dari Kapolres juga terima kasih banyak, dan terutama buat Bang Vicky terima kasih banyak sudah mementingkan kemanusiaan dibandingkan pertandingan,” kata Dede.

Dede kemudian menjelaskan bahwa dirinya memang benar-benar mengalami blackout ketika berada di atas ring tinju. Ia menegaskan kejadian tersebut bukan sekadar bagian dari hiburan atau adegan yang sudah direncanakan.

“Mohon maaf kemarin tuh benar-benar sudah blackout banget. Itu memang benar-benar real kita tanding,” tuturnya.

Editor: Abdul Rahman
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