Bedu Ungkap Alasan Tak Pakai Head Guard Saat Tinju Bersama Dede Sunandar Vs Vicky Prasetyo

JawaPos.com - Komedian Bedu memberikan penjelasan mengenai keputusan tidak mengenakan pelindung kepala atau head guard saat bertanding tinju bersama Dede Sunandar melawan Vicky Prasetyo di GOR Kota Jambi, Sabtu (3/10).

Keputusan tersebut menjadi sorotan setelah pertandingan berlangsung cukup keras. Dalam laga itu, Dede Sunandar bahkan sempat terkena hantaman Vicky Prasetyo hingga pingsan dan harus dilarikan ke sebuah rumah sakit di Jambi untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.

Bedu mengatakan, penggunaan head guard sebenarnya sudah disarankan oleh panitia penyelenggara sejak awal. Ia dan Dede Sunandar diminta untuk menggunakan pelindung kepala, sementara Vicky Prasetyo memilih untuk tidak mengenakannya.

"Panitia sejak awal sebenarnya menyarankan untuk pakai head guard. Dede diminta pakai, ini juga termasuk pertandingan pertama saya," cerita Bedu.

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Menurut Bedu, dirinya kemudian memilih melepas head guard karena merasa tidak ingin bertanding dengan perlindungan yang berbeda dari lawannya, Vicky Prasetyo. Ia menyebut keputusan tersebut bukan didasari keinginan untuk terlihat jago, melainkan berkaitan dengan harga diri mau tampil setara dengan pihak lawan ketika berada di atas ring.

"Vicky nggak mau pakai, tapi saya sama Dede disuruh pakai. Saya merasa pantangan atau apa gitu ya. Bukannya mau jagoan, bukan. Tapi kayak harga diri laki-laki, 'masak gua disuruh pakai head guard tapi lo nggak pakai.' Ya sudah gua buka saja," ujar Bedu.

Dede Sunandar kemudian mengikuti keputusan tersebut turut melepaskan pelindung kepalanya.

"Dede juga nggak mau pakai akhirnya. Dede minta buka juga. Dede mungkin merasa punya kekuatan superhero kali ya," tutur Bedu sambil bercanda.