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Meuthia Nabila
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.02 WIB

Agensi Yoo Hae Jin Angkat Suara Perihal Demo di Depan Kediaman Aktor Terkait Film The Assassin(s)

Yoo Hae Jin dalam film The Assassin(s)./Hive Media Corp.

JawaPos.com - Agensi Yoo Hae Jin telah mengeluarkan peringatan keras, terhadap segala tindakan yang melanggar hak dan keselamatan sang aktor.

Pada tanggal 5 Oktober, Yoo Hae Jin selaku agensi VAST Entertainment merilis pernyataan.
 
"Halo.
Ini VAST Entertainment.
 
Kami baru-baru ini mengonfirmasi bahwa fitnah dan kabar bohong mengenai aktor kami, Yoo Hae Jin, sedang disebarluaskan secara sembarangan melalui komunitas daring dan media sosial.
 
Kami menanggapi dengan sangat serius pembuatan dan penyebaran informasi palsu mengenai aktor kami, serangan jahat terhadap reputasi serta penghinaan yang ditujukan kepadanya, beserta segala tindakan yang melanggar privasi, mengancam keselamatan pribadi, atau mencemarkan nama baiknya.
 
Oleh karena itu, kami terus mengumpulkan unggahan dan bukti yang relevan, serta berencana mengambil segala langkah yang memungkinkan untuk melindungi hak pribadi dan keselamatan, aktor kami dari tindakan ilegal semacam itu.
 
Kami akan terus memantau secara berkala, adanya tindakan yang melanggar hak pribadi dan keselamatan aktor kami, serta akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai respons terhadap setiap insiden yang kami temukan.

Terima kasih."
 
Dikutip dari Soompi, Yoo Hae Jin baru-baru ini menuai kecaman setelah film barunya, 'The Assassin(s)', terseret dalam kontroversi akibat dugaan distorsi sejarah. 
 
Pekan lalu, para pemeran dan kru film tersebut membatalkan partisipasi mereka dalam seluruh agenda yang telah dijadwalkan, di Busan International Film Festival dengan alasan kekhawatiran akan keamanan.
 

Editor: Hanny Suwindari
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