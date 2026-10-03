Mino WINNER Menerima Putusan Terkait Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Wajib Militer

JawaPos.com - Mino WINNER mungkin harus menjalani sisa 102 hari masa layanan militer alternatif, setelah menerima hukuman penjara dengan penangguhan karena melanggar Undang-Undang Dinas Militer Korea.

Seorang pejabat dari Administrasi Tenaga Kerja Militer mengatakan kepada Xportsnews pada hari Kamis (1/10), bahwa Mino WINNER harus menjalani kembali wajib militer.

Mino akan kembali wajib militer dengan masa yang dicatat selama jumlah hari ia absen tanpa izin, jika putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap.

"Jika putusan tersebut disahkan, ia harus kembali bertugas selama jumlah hari ia tidak masuk kerja," ujar pejabat tersebut, seperti yang dikutip dari Korea Times.

Pengadilan Distrik Seoul Barat pada hari Kamis, menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun kepada pria dengan nama asli Song Min Ho.

Mino setelah menyatakan dirinya bersalah melanggar Undang-Undang Wajib Militer. Putusan ini merupakan hasil sidang tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap.

Pejabat yang saat itu bertanggung jawab mengawasi tugas Mino dan diadili bersamanya, dijatuhi hukuman penjara sepuluh bulan dengan masa percobaan dua tahun.

Jaksa menyatakan, bahwa Mino tidak hadir tanpa izin selama 102 hari dari sekitar 430 hari kerja yang diwajibkan.

Jika putusan tersebut dikuatkan dan berkekuatan hukum tetap, ia diperkirakan harus menyelesaikan tambahan masa tugas selama 102 hari.