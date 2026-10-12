Byun Yo Han Jadi Sorotan Usai Dukung Song Min Ho di Tengah Kontroversi Wajib Militer

JawaPos.com – Byun Yo Han jadi sorotan setelah memberikan tanda suka dan meninggalkan tiga emoji hati di unggahan permintaan maaf Song Min Ho, anggota grup WINNER.

Tindakan tersebut memicu perdebatan di kalangan warganet karena muncul ketika Song Min Ho sedang menghadapi kontroversi terkait pelaksanaan wajib militernya di Korea Selatan.

Menurut laporan allkpop, Song Min Ho mengunggah surat permintaan maaf tulisan tangan melalui media sosial pada 9 Oktober.

Dalam surat tersebut, ia menyampaikan penyesalan karena telah mengecewakan banyak pihak, terutama orang-orang yang menjalankan kewajiban militer dengan sungguh-sungguh serta para penggemarnya. Ia juga berjanji untuk merenungkan kesalahannya dan menjalankan tanggung jawab yang masih harus dipenuhi.

Namun, perhatian publik kemudian beralih kepada Byun Yo Han setelah aktor tersebut menyukai unggahan itu dan menuliskan komentar berupa tiga emoji hati, yakni ”.

Sebagian warganet menilai respons tersebut kurang tepat mengingat seriusnya persoalan yang sedang dihadapi Song Min Ho. Kritik yang muncul antara lain mempertanyakan sikap Byun Yo Han dan menyarankan agar dukungan pribadi disampaikan secara tertutup.

Kontroversi yang melibatkan Song Min Ho berkaitan dengan ketidakhadiran tanpa izin selama menjalani tugas sebagai pekerja layanan publik.

Dalam putusan tingkat pertama pada 1 Oktober 2026, ia dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan masa penangguhan dua tahun. Berdasarkan laporan SBS, Song Min Ho tidak mengajukan banding atas putusan tersebut.

Di tengah kritik tersebut, reaksi publik terhadap komentar Byun Yo Han tidak sepenuhnya seragam. Sejumlah orang mempertanyakan keputusan sang aktor untuk menunjukkan dukungan secara terbuka, sementara perhatian lainnya tertuju pada hubungan pertemanan di antara para selebritas.

Meski demikian, emoji hati yang ditinggalkannya tidak dengan sendirinya menjelaskan pandangan Byun Yo Han mengenai perkara hukum yang menimpa Song Min Ho.

Nama Byun Yo Han belakangan juga menjadi perhatian publik setelah kabar kehidupan rumah tangganya dengan Tiffany Young, anggota Girls’ Generation, serta perilisan film terbarunya, Tazza: Song of Beelzebub.