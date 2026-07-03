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Leni Setya Wati
Jumat, 3 Juli 2026 | 18.07 WIB

Setelah Empat Tahun, Kang Seung Yoon Kembali ke Layar Kaca dengan Drama KBS

Ilustrasi photo dari x @soompi - Image

Ilustrasi photo dari x @soompi

 
JawaPos.com - Kang Seung Yoon akhirnya dipastikan kembali ke layar kaca. Member WINNER tersebut akan membintangi drama akhir pekan terbaru KBS2 bertajuk I'm Back to School yang dijadwalkan menjadi salah satu tayangan keluarga paling dinantikan.
 
Dalam drama ini, Kang Seung Yoon akan berperan sebagai putra dari pasangan karakter yang diperankan oleh Lee Jung Eun dan Yoo Jun Sang.
 
Meski detail mengenai karakternya masih dirahasiakan, kehadirannya diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam dinamika keluarga yang menjadi inti cerita.
 
I'm Back to School mengisahkan seorang ibu paruh baya yang memutuskan untuk kembali menempuh pendidikan di bangku universitas demi mengejar impian yang sempat tertunda.
 
Perjalanannya di kampus akan dipenuhi berbagai tantangan, persahabatan baru, hingga momen-momen emosional yang mengubah kehidupannya dan keluarganya.
 
Selain Lee Jung Eun, Yoo Jun Sang, dan Kang Seung Yoon, drama ini juga dibintangi oleh Choi Soo Young dan Jeon Sung Woo.
 
Kombinasi para aktor lintas generasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan kisah yang hangat, menghibur, sekaligus menyentuh hati penonton.
 
Proyek ini menjadi comeback akting pertama Kang Seung Yoon sejak membintangi drama Kairos pada 2022.
 
Kembalinya sang idol-aktor ke dunia drama pun langsung disambut antusias oleh para penggemar yang telah lama menantikan penampilannya di layar kaca.
 
Sementara itu, pihak YG Entertainment telah mengonfirmasi bahwa Kang Seung Yoon memang menerima tawaran untuk membintangi drama tersebut.
 
Dengan jajaran pemain berpengalaman serta premis yang mengangkat tema keluarga, mimpi, dan kesempatan kedua, I'm Back to School diprediksi menjadi salah satu drama akhir pekan KBS yang paling dinantikan pada tahun ini.
Editor: Novia Tri Astuti
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