Novia Tri Astuti
Jumat, 22 Mei 2026 | 16.31 WIB

Seungyoon WINNER Tawarkan YG Style ke HyoRiSoo, Netizen Auto Heboh

Seungyoon WINNER tinggalkan komentar untuk HyoRiSoo. (Instagram @hyo_levelup dan @hyoyeon_x_x)

 
JawaPos.com - Interaksi antara Kang Seungyoon WINNER dan HyoriSoo mendadak ramai dibahas fans di media sosial.
 
Hal itu bermula setelah sebuah akun X @ultsootaeng membagikan tangkapan layar komentar Seungyoon di reels HyoriSoo. 
 
Dalam komentarnya, idol sekaligus produser tersebut menulis, “Kalau butuh sesuatu dengan gaya YG, hubungi aku.”
 
Komentar singkat itu langsung menarik perhatian fans. Banyak yang menganggap Seungyoon menjadi produser pertama yang secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada HyoRiSoo.
 
Unggahan tersebut pun viral dan dipenuhi reaksi antusias dari penggemar. Tidak sedikit yang berharap interaksi itu benar-benar berlanjut menjadi kolaborasi musik di masa depan.
 
"Aku butuh mereka benar-benar debut. Semua promosi yang mereka lakukan bersama ini, aku butuh itu terjadi secara nyata. Tolong wujudkan," komentar X @ClaireStaton.
 
"Gila!!! Bertindak berdasarkan naluri," tulis pemilik akun instagram @2ssangman.
 
"Kita butuh album dan tur dunia dan Coachella," ucap instagram @allson24.
 
"Udah ditawarin ke waiji nih wkwkwk," ujar akun instagram @amazingyooinna.
 
HyoriSoo sendiri tengah menjadi perbincangan di media sosial lewat konsep parodi yang dinilai unik dan menarik perhatian publik internasional.
 
