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Meuthia Nabila
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.35 WIB

T.O.P dan Nana Mengumumkan Jika Mereka Berpacaran

T.O.P dan Nana saat mempromosikan album terbaru T.O.P./Instagram T.O.P @ttt - Image

T.O.P dan Nana saat mempromosikan album terbaru T.O.P./Instagram T.O.P @ttt

JawaPos.com - Berita mengejutkan dan bahagia datang dari mantan idol generasi kedua, yaitu T.O.P mantan anggota BIGBANG dan Nana mantan anggota After School.

Pada tanggal 2 Oktober, agensi T.O.P dan Nana mengkonfirmasi laporan Dispatch bahwa kedua bintang tersebut sedang menjalin hubungan asmara.

"Mereka pertama kali bertemu saat syuting video musik (T.O.P) dan menjalin kedekatan," ungkap agensi T.O.P

"Hubungan mereka kemudian semakin akrab dan berkembang, menjadi hubungan asmara sekitar bulan Juni lalu."

Dikutip dari Soompi, disisi lain agensi Nana juga mengkonfirmasi hubungan keduanya. 

"Mereka menjalin hubungan saat syuting video musik (T.O.P), dan saat ini mereka sedang berpacaran dengan bahagia."

Sebelumnya pada pagi hari (2/10), Dispatch melaporkan bahwa T.O.P dan Nana mulai berpacaran pada bulan Juni lalu setelah syuting video musik 'Studio54' milik T.O.P bersama-sama pada bulan Januari. 

Menurut laporan tersebut, keduanya mulai saling mengenal setelah T.O.P menghubungi Nana dan memintanya, untuk menjadi bintang dalam video musiknya.

Saat ini T.O.P memilih untuk fokus pada solo karirnya dan juga sebagai aktor, di mana pria dengan nama asli Choi Seung Hyun membintangi Squid Game untuk musim kedua.

Sedangkan Nana, memilih untuk fokus di dunia akting dan saat ini membintangi drama 'Scandal: A Shocking and Wrongful Incident' bersama Ji Chang Wook dan So Ye Jin.

Editor: Hanny Suwindari
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