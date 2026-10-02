TOP dan Nana Resmi Berpacaran Usai Dispatch Mengungkap Kedekatan Keduanya

TOP dan NANA (Kbizoom)
JawaPos.com – TOP dan Nana resmi mengonfirmasi hubungan asmara mereka setelah laporan Dispatch mengungkap bahwa keduanya telah berpacaran selama beberapa bulan.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (2/10), Agensi TOP, TOPSPOT Pictures, dan agensi Nana, Sublime, membenarkan bahwa keduanya pertama kali bertemu saat proses pembuatan video musik TOP.
Hubungan mereka kemudian berkembang menjadi hubungan romantis sekitar Juni setelah keduanya semakin dekat.
Nana sebelumnya membintangi video musik lagu yang menjadi lagu utama dari album solo penuh pertama TOP dan dirilis pada April 2026.
Menurut laporan Dispatch, keduanya kembali bertemu saat membuat konten promosi YouTube dan mulai semakin dekat setelah proses syuting tersebut. TOP dan Nana kemudian dilaporkan sering menghabiskan waktu bersama di Desa Achiul, Guri, termasuk sebelum Nana berangkat menghadiri Milan Fashion Week pada September.
TOP, yang dikenal sebagai Choi Seung Hyun, merupakan anggota BIGBANG yang juga mengembangkan karier sebagai aktor, sedangkan Nana dikenal sebagai mantan anggota After School yang kemudian berkarier di dunia akting.
Keduanya disebut memiliki sejumlah kesamaan dalam perjalanan karier, termasuk pengalaman sebagai anggota grup K-pop generasi kedua dan keterlibatan di industri mode serta akting.
Dengan konfirmasi dari kedua agensi, hubungan TOP dan Nana yang bermula dari kolaborasi video musik tersebut kini telah diketahui publik.
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