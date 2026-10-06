T.O.P dan Nana Konfirmasi Hubungan Asmara, Mulai Pacaran Sejak Juni 2026 

T.O.P dan Nana (x @kchartsmaster
JawaPos.com – Kabar mengejutkan dari dunia hiburan Korea Selatan. T.O.P dan Nana akhirnya mengonfirmasi bahwa keduanya tengah menjalin hubungan asmara.
Kabar tersebut dibenarkan oleh agensi masing-masing pada 2 Oktober 2026, setelah sebelumnya laporan Dispatch mengungkap kedekatan mantan member BIGBANG dan mantan member After School tersebut.
Dikutip dari soompi, hubungan T.O.P dan Nana berawal dari sebuah proyek musik. Keduanya pertama kali bertemu ketika Nana membintangi video musik “Studio54” milik T.O.P.
Dari pertemuan tersebut, keduanya mulai membangun kedekatan hingga hubungan mereka berkembang menjadi asmara sekitar Juni 2026. Agensi T.O.P menyebut hubungan itu berawal dari koneksi yang terjalin selama proses syuting.
Agensi Nana, Sublime, juga memberikan konfirmasi serupa. Pihaknya menyatakan bahwa Nana dan T.O.P membangun hubungan setelah bekerja sama dalam video musik dan saat ini tengah menjalani hubungan dengan bahagia.
Dengan konfirmasi dari kedua agensi, kabar kedekatan mereka yang sebelumnya menjadi sorotan kini resmi terjawab.
T.O.P terlebih dahulu menghubungi Nana untuk mengajaknya tampil dalam video musik tersebut. Syuting “Studio54” berlangsung pada Januari 2026, sebelum komunikasi keduanya berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat.
Lagu tersebut kemudian menjadi bagian dari album solo penuh pertama T.O.P, Another Dimension.
Menariknya, T.O.P dan Nana memiliki perjalanan karier yang cukup mirip. T.O.P memulai debut bersama BIGBANG pada 2006, sedangkan Nana debut sebagai anggota After School pada 2009.
Keduanya kemudian memperluas karier ke dunia akting dan sama-sama dikenal melalui berbagai proyek layar, termasuk produksi Netflix.
Kini, kisah cinta yang bermula dari lokasi syuting video musik tersebut telah resmi diketahui publik. T.O.P dan Nana pun menjadi pasangan selebritas terbaru yang mendapat perhatian besar dari penggemar K-pop dan drama Korea.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022