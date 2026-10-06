T.O.P dan Nana Konfirmasi Hubungan Asmara, Mulai Pacaran Sejak Juni 2026 



JawaPos.com – Kabar mengejutkan dari dunia hiburan Korea Selatan. T.O.P dan Nana akhirnya mengonfirmasi bahwa keduanya tengah menjalin hubungan asmara.

Kabar tersebut dibenarkan oleh agensi masing-masing pada 2 Oktober 2026, setelah sebelumnya laporan Dispatch mengungkap kedekatan mantan member BIGBANG dan mantan member After School tersebut.

Dikutip dari soompi, hubungan T.O.P dan Nana berawal dari sebuah proyek musik. Keduanya pertama kali bertemu ketika Nana membintangi video musik “Studio54” milik T.O.P.

Dari pertemuan tersebut, keduanya mulai membangun kedekatan hingga hubungan mereka berkembang menjadi asmara sekitar Juni 2026. Agensi T.O.P menyebut hubungan itu berawal dari koneksi yang terjalin selama proses syuting.

Agensi Nana, Sublime, juga memberikan konfirmasi serupa. Pihaknya menyatakan bahwa Nana dan T.O.P membangun hubungan setelah bekerja sama dalam video musik dan saat ini tengah menjalani hubungan dengan bahagia.

Dengan konfirmasi dari kedua agensi, kabar kedekatan mereka yang sebelumnya menjadi sorotan kini resmi terjawab.

T.O.P terlebih dahulu menghubungi Nana untuk mengajaknya tampil dalam video musik tersebut. Syuting “Studio54” berlangsung pada Januari 2026, sebelum komunikasi keduanya berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat.

Lagu tersebut kemudian menjadi bagian dari album solo penuh pertama T.O.P, Another Dimension.

Menariknya, T.O.P dan Nana memiliki perjalanan karier yang cukup mirip. T.O.P memulai debut bersama BIGBANG pada 2006, sedangkan Nana debut sebagai anggota After School pada 2009.

Keduanya kemudian memperluas karier ke dunia akting dan sama-sama dikenal melalui berbagai proyek layar, termasuk produksi Netflix.