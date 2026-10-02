Klarifikasi Nino Fernandez Soal Cerai dari Hannah Al Rashid Gara-gara Steffi Zamora

JawaPos.com - Nino Fernandez akhirnya buka suara mengenai rumor tak sedap yang kembali menyeret kehidupan rumah tangganya bersama Hannah Al Rashid. Aktor kelahiran 31 Januari 1984 itu membantah tudingan meninggalkan sang mantan istri gara-gara faktor orang ketiga.

Nino Fernandez juga menepis tuduhan dirinya menceraikan Hannah Al Rashid karena tidak bisa memberikan momongan. Nino merasa perlu memberikan klarifikasi setelah beredar isu tak sedap mengenai perpisahannya dengan Hannah.

"Hi semua, sorry ya gue nggak enak banget sebeneanya untuk klarifikasi seperti ini. Selama ini gue diam, tapi menurut gue ini sudah merembet kemana-mana dan banyak sekali fitnah," tulis Nino di akun media sosialnya.

Dalam pernyataannya, Nino secara khusus membantah kabar yang menyebut dirinya sebagai pihak yang meminta perceraian dengan Hannah. Ia menegaskan keputusan untuk berpisah justru datang dari sang mantan istri.

"Gue sama mantan itu pisah atas permintaan dia, berita yang bilang bahwa gue yang minta cerai itu sama sekali tidak benar, apalagi meninggalkan karena tidak bisa memberi momongan. Tidak pernah ada orang ketiga atau apa pun alasan yang sekarang lagi banyak dibicarain," tuturnya.

Klarifikasi tersebut sekaligus menjawab rumor yang mengaitkan perpisahan Nino dan Hannah dengan kehadiran Steffi Zamora. Nino memastikan hubungannya dengan Steffi baru terjalin setelah dirinya dan Hannah Al Rashid berpisah.

"Gue kenal sama Stef setelah pisah sama mantan. Jadi berita Stef orang ketiga itu sama sekali tidak benar. Cuma mau bilang, jangan gampang percaya kalau ada berita-berita seperti ini," tegas Nino.

Pernikahan Nino Fernandez dan Hannah Al Rashid Nino Fernandez dan Hannah Al Rashid selama ini memang jarang mengumbar hubungan mereka ke publik. Kabar pernikahan keduanya bahkan baru diketahui pada Desember 2020 setelah mereka sama-sama mengunggah foto mengenakan busana pengantin.