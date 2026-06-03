Alasan Steffi Zamora-Nino Fernandez Tolak Jual Rumah di Jakarta Kendati Menetap di Bali

JawaPos.com - Pasangan selebriti Steffi Zamora dan Nino Fernandez telah membuat keputusan besar dalam hidup akan menetap di Bali untuk selama-lamanya. Keputusan tersebut dibuat setelah melalui pertimbangan yang cukup panjang.

"Kita maunya selamanya tinggal di Bali. Kita berdua dari kecil pindah pindah, menyesuaikan terus, menyesuaikan terus. Pas kita dewasa, capai juga ya kayak gitu. Akan indah kalau anak kita punya rumah yang nggak pindah pindah," kata Steffi Zamora di kanal YouTube Fernandez Family.

Steffi dan Nino tidak mau nasib anaknya kerap berpindah-pindah tempat seperti yang mereka alami dulu saat masih kecil karena orang tua kerap berpindah tempat tinggal.

Steffi Zamora dan Nino Fernandez ingin anaknya punya pengalaman berada di satu rumah dan lingkungan sejak usia kecil hingga memasuki usia dewasa. Dengan demikian, anak akan merasa memiliki kampung halaman.

"Jadi nanti kalau anak sudah dewasa misalkan mau pulang ke rumah keluarga yang memang dari kecil disitu," paparnya.

Meski bakal menetap di Bali selamanya, Steffi Zamora dan Nino Fernandez berkomitmen tidak akan pernah menjual rumah di Jakarta. Rumah itu akan tetap bermanfaat ketika mereka pergi ke Jakarta karena ada urusan pekerjaan.

"Kita tetap ada tempat ini di Jakarta karena kita juga butuh tempat tinggal di Jakarta," ungkapnya.

Alasan lain Steffi Zamora dan Nino Fernandez menolak untuk menjual rumah di Jakarta karena rumah tersebut memiliki nilai penting dalam perjalanan keluarga kecil mereka.