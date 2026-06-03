Batal Pindah ke Norwegia, Steffi Zamora dan Nino Fernandez Putuskan Tinggal di Bali

JawaPos.com - Steffi Zamora dan Nino Fernandez sempat punya bayangan akan tinggal di Norwegia setelah menikah untuk membangun kehidupan yang baru.

Namun setelah dipertimbangkan dengan cukup panjang, Steffi Zamora dan Nino Fernandez membatalkan pindah ke sana. Salah satu pertimbangannya, mereka memiliki kecintaan yang tinggi terhadap makanan khas Nusantara yang hanya ada di Indonesia.

Setelah batal tinggal di Norwegia, Steffi Zamora dan Nino Fernandez akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bali guna merealisasikan opsi mereka yang lainnya.

"Sebenarnya antara Bali atau Norway. Cuma Norwegia jauh, dingin, akhirnya pilih pindah ke Bali. Kita nggak bisa jauh-jauh dari Indonesia dari segi makanan. Kita anak Indonesia banget," kata Steffi Zamora di kanal YouTube Fernandez Family.

Kepindahan ke Bali bagi Steffi Zamora untuk merealisasikan apa yang menjadi impiannya selama ini.

"Aku secara pribadi memang punya bayangan setelah berkeluarga mau tinggal di Bali," beber Steffi Zamora.

Bali dipilih pasangan yang menikah secara diam-diam ini karena ingin mengenalkan anak pada alam dan ingin mendapatkan kualitas udara yang lebih baik dibanding saat masih tinggal di Jakarta.

"Kita suka nature, nggak suka kayak ke mal gitu. Kita pengen Kaia tumbuh jadi anak yang bisa melihat yang hijau-hijau. Kalau di Jakarta bingung mau ke mana. Kualitas udara di rumah kami parah banget banyak yang bakar sampah, nggak tahu di rumah kalian. Sangat tidak bagus untuk bayi," papar Steffi Zamora.