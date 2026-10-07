Marco Bezzecchi Klarifikasi Perbedaan Kecepatan Sprint dan Balapan Utama Pada MotoGP Jepang

JawaPos.com – Marco Bezzecchi mengungkap alasan performanya berbeda antara balapan sprint dan MotoGP Jepang di Motegi.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (7/10), Setelah kesulitan pada sprint, pembalap Aprilia tersebut mampu meningkatkan kecepatannya hingga meraih podium ketiga pada balapan utama.

Bezzecchi menjelaskan bahwa perbaikan feeling terhadap motor sepanjang balapan menjadi salah satu faktor yang membuatnya mampu tampil lebih cepat pada paruh kedua lomba.

Bezzecchi mengawali balapan dari posisi keempat dan langsung naik ke urutan ketiga setelah melewati Pedro Acosta, kemudian mempertahankan jarak dengan Jorge Martin dan Marc Marquez pada fase awal.

Seiring balapan berlangsung, kecepatannya terus meningkat hingga mencatatkan waktu putaran terbaik pada bagian akhir, tetapi Enea Bastianini juga tampil cepat dan terus memberikan tekanan untuk merebut posisi ketiga.

Menurut Bezzecchi, persaingan dengan Bastianini menjadi motivasi tambahan sekaligus membantunya memacu motor lebih maksimal setelah mendapatkan feeling yang lebih baik.

Podium tersebut menjadi hasil penting bagi Bezzecchi setelah penampilan yang kurang memuaskan pada sprint, meskipun ia tetap kehilangan poin dari Martin dan Marquez yang finis di depannya.