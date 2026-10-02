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Abdul Rahman
Jumat, 2 Oktober 2026 | 17.04 WIB

Kotak Genap 22 Tahun, Tantri: Riders Nambah Tolak Angin

Tantri Kotak. (Instagram: tantrisyalindri) - Image

Tantri Kotak. (Instagram: tantrisyalindri)

JawaPos.com - Band Kotak genap berusia 22 tahun pada September 2026. Di tengah perjalanan panjang di industri musik Indonesia, Tantri Syalindri Ichlasari merayakan usia band yang telah membesarkan namanya itu dengan cara sederhana dan penuh humor.

Melalui unggahan di media sosial, vokalis Kotak tersebut mengaku tak banyak memiliki harapan untuk perayaan ulang tahun kali ini. Ia justru menyoroti satu perubahan kecil yang terasa setelah lebih dari dua dekade menjalani aktivitas bermusik, yakni kebutuhan dalam riders saat manggung.

“Hari ini bandku ulang tahun, wes tuwek 22 tahu tapi kok kalau ngaca masih gini-gini aja,” tulis Tantri di akun media sosialnya.

Ia kemudian melanjutkan dengan candaan mengenai riders Kotak yang kini bertambah dengan minuman dan racikan yang identik menjaga kondisi tubuh agar selalu bugar.

“Cuma bedanya riders nambah tolak angin sama rebusan,” ungkapnya.

Ungkapan tersebut menjadi gambaran sederhana perjalanan Kotak yang kini telah melewati lebih dari dua dekade. Kesibukan manggung yang tetap berjalan membuat kebutuhan para personel ikut menyesuaikan dengan usia dan aktivitas mereka.

Sebelumnya, Tantri juga pernah membagikan gambaran riders Kotak ketika tampil di berbagai daerah. Selain minuman seperti kopi dan jamu, Kotak kerap meminta makanan khas daerah setempat sebagai bagian dari riders.

Pilihan tersebut sekaligus menjadi cara mereka menikmati kuliner lokal ketika bepergian untuk bekerja di berbagai daerah di Tanah Air.

Editor: Abdul Rahman
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