Transformasi Kotak dari Awal Berdiri hingga Genap Berusia 22 Tahun

Grup band Kotak. (Istimewa)
JawaPos.com - Kotak termasuk salah satu grup musik yang berhasil mempertahankan eksistensi selama lebih dari dua dekade. Pada 27 September 2026, band yang digawangi Cella, Chua, dan Tantri tersebut telah genap berusia 22 tahun.
Perjalanan Kotak bermula pada 2004 melalui ajang pencarian bakat The Dream Band. Grup ini resmi terbentuk pada 27 September 2004 dengan formasi awal yang terdiri dari Julia Angelia Lepar alias Pare sebagai vokalis, Prinzes Amanda atau Icez pada bass, Mario Marcella alias Cella pada gitar, serta Haposan Haryanto Tobing alias Posan pada drum.
Konsep awal Kotak memang dibangun sebagai sebuah band beranggotakan empat orang. Nama Kotak menggambarkan empat sisi dan empat sudut yang berbeda, tetapi menyatu dalam satu wadah musik.
Setelah terbentuk, Kotak melanjutkan perjalanan dengan merilis album perdana bertajuk Kotak pada 2005. Album tersebut menjadi pijakan awal mereka sebelum band memasuki fase perubahan personel yang kemudian ikut membentuk identitas Kotak hingga sekarang.
Perubahan penting terjadi ketika Pare meninggalkan band. Tantri kemudian masuk sebagai vokalis. Tantri sebelumnya juga pernah mengikuti ajang The Dream Band dan mengaku sudah menjadi penggemar Kotak sebelum bergabung.
Masuknya Tantri menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan Kotak. Bersama Cella, Icez, dan Posan, Tantri kemudian melanjutkan aktivitas band hingga melahirkan karya baru.
Setelah Icez keluar dari Kotak, posisi bass kemudian diisi oleh Swasti Sabdastantri alias Chua pada 2008. Formasi Tantri, Chua, Cella, dan Posan sempat menjadi salah satu formasi yang lekat dengan perjalanan Kotak pada periode berikutnya.
Posan kemudian meninggalkan Kotak pada 2011. Sejak saat itu, Kotak melanjutkan perjalanan sebagai trio yang terdiri dari Tantri, Chua, dan Cella. Formasi tiga personel tersebut bertahan selama bertahun-tahun dan menjadi wajah Kotak yang paling dikenal publik.
Menariknya, Cella menjadi personel yang paling lama bertahan sejak Kotak pertama kali terbentuk. Sementara Tantri dan Chua menjadi bagian penting dari formasi yang membawa Kotak melewati berbagai fase perkembangan musik Indonesia.
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Jawa Pos
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