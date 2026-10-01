Alasan Chacha Frederica Tak Tampilkan Wajah Putrinya di Media Sosial

Chacha Frederica. (Instagram: chafrederica)
JawaPos.com - Chacha Frederica hingga kini memilih tidak memperlihatkan wajah putrinya, Cassia Shakir Ganinduto, di media sosial. Keputusan tersebut bukan semata-mata karena ingin menyembunyikan sang anak dari publik, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak Cassia untuk menentukan sendiri kehidupannya di masa depan.
Chacha mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui seperti apa karakter Cassia ketika dewasa nanti. Karena itu, ia merasa tidak tepat jika dirinya selaku orang tua langsung menentukan anak harus terbiasa tampil di depan kamera.
"Aku nggak tahu nanti karakter Cassia ke depannya akan seperti apa, apakah dia merasa nyaman berada di depan kamera atau tidak," kata Chacha Frederica di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (1/10).
Bagi Chacha, tidak ada persoalan apabila suatu hari nanti Cassia memutuskan untuk tampil di hadapan publik. Namun, pilihan tersebut harus benar-benar datang dari keinginan Cassia sendiri, bukan atas keputusan orang tuanya.
Chacha juga ingin putrinya memahami bahwa tampil di ruang publik memiliki konsekuensi tersendiri. Menurut dia, Cassia perlu mengetahui sisi positif maupun negatif dari pilihan tersebut sebelum menentukan ingin dikenal oleh banyak orang atau tidak.
Chacha Frederica tidak ingin suatu hari Cassia merasa harus menerima konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh orang tuanya.
"Aku ingin Cassia harus tahu dan menanggung dalam tanda kutip konsekuensinya sendiri. Aku tidak mau dia bilang, 'ini bukan keinginan aku, ini keinginan Mama atau keinginan Papa,'" tuturnya.
Sikap Chacha tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana ia berusaha memberikan ruang bagi anak untuk membangun identitasnya sendiri, meski sejak kecil tumbuh di tengah kehidupan orang tua yang dikenal publik.
Menariknya, keputusan tersebut mulai membuat Cassia yang kini berusia enam tahun jadi penasaran. Ia mulai mempertanyakan alasan wajahnya selalu ditutupi ketika Chacha Frederica membagikan foto keluarga di media sosial.
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