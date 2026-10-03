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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.25 WIB

Ingin Membangun Personal Brand di Media Sosial? Coba Lakukan 6 Tips Sederhana Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membangun personal brand di media sosial./Magnific/prostooleh - Image

seseorang yang membangun personal brand di media sosial./Magnific/prostooleh

JawaPos.com - Di era media sosial seperti sekarang, membangun personal brand bukan lagi sesuatu yang hanya dilakukan oleh selebritas, influencer, atau pengusaha. Siapa pun bisa membangun citra profesional dan menunjukkan keahliannya melalui platform digital.

Seorang karyawan dapat dikenal karena keahliannya di bidang tertentu. Mahasiswa bisa membangun reputasi sebelum memasuki dunia kerja. Freelancer dapat menunjukkan portofolio sekaligus karakter profesionalnya. Bahkan pemilik bisnis kecil pun bisa membangun kepercayaan calon pelanggan melalui konten yang konsisten.

Namun, membangun personal brand bukan sekadar mengunggah foto, membuat video, atau mengejar jumlah pengikut.

Ada aspek psikologis yang ikut menentukan bagaimana seseorang dipersepsikan oleh orang lain. Cara kita berkomunikasi, memilih topik, menunjukkan keahlian, hingga merespons komentar dapat membentuk kesan tertentu di benak audiens.

Karena itu, personal branding sebaiknya tidak dibangun dengan berpura-pura menjadi orang lain. Justru, personal brand yang kuat biasanya berangkat dari pemahaman mengenai diri sendiri, nilai yang ingin ditampilkan, serta kemampuan untuk menyampaikannya secara konsisten.

Lantas, bagaimana cara sederhana untuk mulai membangun personal brand di media sosial?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (1/10), terdapat enam tips yang bisa diterapkan.

1. Kenali Diri Sendiri Sebelum Menentukan Citra yang Ingin Dibangun

Langkah pertama yang sering dilewatkan adalah memahami diri sendiri.

Sebelum bertanya, "Saya ingin dikenal sebagai apa?", coba tanyakan beberapa hal kepada diri sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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