Suara Nusantara 2026 Jadikan Cerita Rakyat Banten Tetap Hidup di Generasi Muda

JawaPos.com — Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara Banten 2026 resmi mencapai babak final di Pendopo Gubernur Banten, Minggu (17/5).

Ajang yang digelar Navaswara ini menjadi ruang bagi generasi muda menghidupkan kembali cerita rakyat dan tradisi lisan Banten lewat pendekatan kreatif dan modern.

Festival yang mengusung tema “Menghidupkan Legenda Banten, Menginspirasi Masa Depan” itu diikuti ratusan peserta dari tingkat SD hingga kategori umum. Para peserta sebelumnya mengirimkan video storytelling melalui Instagram sebelum akhirnya lolos ke semifinal dan final.

Gubernur Banten Andra Soni menilai festival ini bukan sekadar lomba mendongeng, tetapi juga upaya menanamkan nilai budaya kepada generasi muda.

“Budaya tutur adalah akar dari jati diri masyarakat Banten. Melalui Festival Suara Nusantara ini, kita tidak hanya mendengarkan cerita masa lalu, tetapi sedang menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada calon pemimpin masa depan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Ketua panitia Cahaya Manthovani mengatakan antusiasme peserta tahun ini melampaui ekspektasi.

Menurutnya, peserta tidak hanya fokus pada cerita, tetapi juga menghadirkan kostum dan properti yang mendukung penampilan mereka.

“Ini membuktikan bahwa cerita rakyat tetap relevan jika diberikan ruang ekspresi yang tepat,” katanya.