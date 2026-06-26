Hidupkan Cerita Rakyat Lewat Mendongeng, Bantu Perkembangan Emosional Anak

JawaPos.com – Mendongengkan cerita rakyat bisa menjadi salah satu media pembelajaran menyenangkan bagi anak. Lewat penyampaian yang asik, dongeng cerita rakyat dianggap bisa membantu perkembangan emosional anak.

Namun sayangnya, mendongengkan cerita rakyat saat ini sudah jarang dilakukan orang tua untuk anaknya. Padahal, masyarakat Indonesia mengenal banyak cerita rakyat yang berasal dari berbagai daerah. Dengan mengangkat kelokalan daerah setempat, cerita rakyat sarat akan pesan moral dan nilai kehidupan.

Melihat hal tersebut, kebiasaan mendongeng pun digaungkan lagi lewat Gala Cerita Rakyat Indonesia. Program ini mendorong masyarakat untuk mengenal, menceritakan, dan mendokumentasikan kembali cerita rakyat melalui pendekatan digital.

Diungkapkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, bagi anak-anak, cerita bukan sekadar hiburan tapi juga media pembelajaran. Dengan bercerita, orang tua bisa membantu perkembangan emosional anaknya.

“Ini bisa membangun empati, fokus dan membuat informasi lebih mudah diingat,” ujar Fadli Zon dalam Puncak Apresiasi Karya Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026 baru-baru ini.

Ketika mendongeng sebuah cerita rakyat, anak pasti akan membayangkan tokohnya dengan mengikuti alur ceritanya. Dari situ, mereka memahami emosi terlebih terlebih nilai ceritanya dekat dengan keseharian.

Tak hanya itu, mendongengkan cerita rakyat berarti ikut mewariskan budaya pada generasi berikutnya. Bagaimanapun juga, cerita rakyat adalah warisan budaya yang memang diwariskan dari mulut ke mulut sejak lama.

Perlu diketahui, Gala Cerita Rakyat Indonesia telah menerima 1.737 karya yang dikirimkan oleh 2.797 peserta dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Peserta mengirimkan video mendongeng cerita rakyat menggunakan telepon genggam, membagikannya melalui media sosial, dan mendaftarkan karyanya melalui laman Gala Cerita Rakyat Indonesia.