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Abdul Rahman
Rabu, 30 September 2026 | 16.12 WIB

Davina Karamoy Siap Bersaksi Jika Dipanggil ke Sidang Hanania Travel

Davina Karamoy memerankan karakter Dinar yang introvert di film&nbsp;Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. (Instagram @davinaakaramoy) - Image

Davina Karamoy memerankan karakter Dinar yang introvert di film&nbsp;Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. (Instagram @davinaakaramoy)

JawaPos.com - Aktris Davina Karamoy menyatakan kesiapannya untuk memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim di pengadilan terkait kasus Hanania Travel apabila nantinya dipanggil dan keterangannya dibutuhkan.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan setelah Davina beberapa kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penyalahgunaan dana perjalanan ibadah yang menyeret Hanania Travel.

"Harus siap, ikuti prosedur saja intinya," kata Davina di Polda Metro Jaya, Selasa (29/9).

"Itu kepentingan pemeriksaan di persidangan. Kita belum tahu apakah dibutuhkan atau tidak," timpal Yulius Irawansyah selaku kuasa hukum.

Davina datang memenuhi pemeriksaan pada Selasa (29/9) dengan didampingi kuasa hukumnya. Dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, penyidik kembali mendalami sejumlah informasi mengenai hubungan dan kerja sama Davina dengan pihak Hanania Travel.

Pemeriksaan kedua terhadap Davina dilakukan untuk memberikan keterangan tambahan kepada penyidik. Menurut Davina, pertanyaan yang diberikan masih berkaitan dengan kerja samanya bersama Hanania Travel.

Ia menyebut penyidik ingin memperjelas sejumlah detail, termasuk mengenai pertemuan awal dirinya dengan pihak travel bermasalah tersebut.

"Terkait pertanyaan, seputar kerja sama dan kurang lebih sama sih sebenarnya. Cuma tadi untuk menjelaskan pertemuan aku yang pertama biar lebih detail," ujar Davina.

Di tengah proses hukum Hanania Travel, Davina disebut juga mengalami kerugian karena sebelumnya telah mendaftarkan diri bersama sang ibunda untuk mengikuti program Haji Plus.

Editor: Abdul Rahman
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