10 Artis Dipanggil Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Hanania Travel: dari Davina Karamoy hingga Awkarin

JawaPos.com - Kasus dugaan penipuan perjalanan umrah yang diduga dikakukan Hanania Travel turut melibatkan sejumlah figur publik. Beberapa artis ternama telah dipanggil penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus tersebut.

Pemeriksaan terhadap para artis dilakukan untuk tujuan mengetahui sejauh mana hubungan mereka dengan pihak travel, termasuk terkait kerja sama promosi maupun aktivitas yang pernah dilakukan bersama Hanania Travel.

Hal ini dilakukan penyidik yang sampai saat ini masih melakukan pendalaman menggali keterangan dari para saksi untuk mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dana milik ribuan jamaah.

Berikut 10 artis yang dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus Hanania Travel:

1. Davina Karamoy

Aktris Davina Karamoy menjadi salah satu publik figur yang dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan Hanania Travel. Davina hadir memberikan keterangan sebagai saksi pada Kamis (18/6) kemarin.

Davina diperiksa selama sekitar 6 jam dengan 30 pertanyaan. Davina Karamoy membenarkan dapat uang Rp 10 juta dari Hanania Travel setiap keberangkatan. Namun, uang tersebut sudah dikembalikannya.

Davina Karamoy diberangkatkan umrah dan diminta untuk membuat konten daily story selama perjalanan ke Tanah Suci dan diunggah di akun Instagram pribadinya.