Davina Karamoy Ungkap Awal Mula Kedekatannya dengan Ardhito Pramono, Beberkan Target Nikah

JawaPos.com - Aktris Davina Karamoy akhirnya buka suara tentang awal mula kedekatannya dengan penyanyi sekaligus aktor Ardhito Pramono. Bintang muda yang sedang naik daun itu mengungkapkan awal mula hubungan asmaranya berawal dari Ardhito yang lebih dulu menjalin komunikasi.

Dalam sebuah video yang diunggah akun Facebook Itha Wee, Davina mengaku sudah mengenal sosok Ardhito cukup lama sebagai seorang musisi. Namun, keduanya baru semakin akrab setelah mulai saling berkomunikasi secara intensif.

"Dia duluan yang dekati aku. Aku tahu dia, tahu dari lagu-lagunya. Tapi setelah komunikasi, kita cocok," ujar Davina Karamoy.

Aktris yang mencuri perhatian publik lewat sejumlah proyek film dan series itu mengatakan, kecocokan menjadi alasan paling penting di balik hubungan dengan Ardhito berkembang sejauh ini. Meski begitu, Davina tidak ingin terburu-buru membahas masa depan, terutama soal pernikahan.

Saat ditanya mengenai target nikah, Davina Karamoy mengaku menyerahkan semuanya kepada takdir Tuhan. Karena menurutnya, tidak ada yang bisa memprediksi kapan seseorang dipertemukan dengan jodohnya.

"Kita nggak tahu jodoh ya. Kalau memang tahun depan jodohnya sudah terlihat ya sudah nikah," katanya.

Meski bersikap realistis soal jodoh berada di tangan Tuhan, Davina Karamoy tetap memiliki gambaran usia ideal untuk dirinya menikah dan membangun bahtera rumah tangga. Ia berharap bisa menikah ketika usianya maksimal menginjak angka 27- 28 tahun.

"Tapi sebenarnya maunya sekitar usia 27-28 kali ya. Sekarang berkarier dulu," ungkapnya.