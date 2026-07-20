Main di Film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, Davina Karamoy Dibikin Nangis Sejak Kali Pertama Jalani Reading

JawaPos.com - Davina Karamoy didapuk sebagai pemeran utama memerankan tokoh Dinar dalam film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Film drama keluarga garapan sutradara M. Amrul Ummami itu diakui sangat menguras emosi Davina.

Bahkan, sebelum proses syuting dimulai, Davina Karamoy mengungkapkan bahwa dirinya menangis saat menjalani sesi reading Andai Waktu Bisa Diulang Kembali perdana. Perjalanan emosi itu juga turut dialami pemain lain.

“Kami semua cast-castnya tuh nangis waktu reading Andai Waktu Bisa Diulang Kembali pertama. Karena memang dari ceritanya saja udah menyentuh hati,” ungkap Davina saat gala premiere di Planet Hollywood XXI, Jakarta Selatan.

Dinar dikisahkan sebagai perempuan introvert yang memiliki lapisan emosi kompleks. Dia dihadapkan dengan dilema berat saat harus melunasi utang peninggalan sang ayah.

Di saat yang sama, Dinar juga mesti membiayai pengobatan ibunya yang menderita kanker. Di tengah himpitan ekonomi, dia bertemu dengan Faiz (Farhan Rasyid) yang memberikan warna baru di hidupnya.

Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dinar kembali terdesak dan mengambil keputusan yang mengubah jalan hidupnya secara drastis, bahkan hingga menimbulkan luka serta penyesalan.

Davina menyatakan, menjadi Dinar merupakan proyek paling menguras emosinya sepanjang berkarier. “Cerita ini sangat dalam buat aku. Mungkin 80 persen dari film ini isinya Dinar yang sedih,” ujar dia.