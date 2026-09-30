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Abdul Rahman
Rabu, 30 September 2026 | 07.03 WIB

Gheva Satria Dinobatkan Sebagai Juara PDP Groove Attack 2026

Para Pemenang PDP Groove Attack 2026. (istimewa) - Image

Para Pemenang PDP Groove Attack 2026. (istimewa)

JawaPos.com - Gheva Satria Aji Pratama dari Semarang berhasil keluar sebagai juara pertama PDP Groove Attack 2026. Ia menjadi pemenang setelah melewati rangkaian kompetisi drum nasional yang diikuti banyak drummer dari berbagai daerah di Tanah Air.

Babak final PDP Groove Attack 2026 berlangsung di Jakarta pada 26 September 2026. Dalam tahap penentuan tersebut, Gheva bersaing dengan empat finalis lainnya sebelum akhirnya berhasil merebut posisi teratas.

Di bawah Gheva, Justin Dennis Susanto dari Yogyakarta menempati posisi juara kedua. Sementara Melkior Bhre Kenisah dari Semarang berada di peringkat ketiga.

Adapun Hansel Ezekiel Susanto dari Semarang meraih Juara Harapan 1 dan Axl Antares dari Kalimantan Barat menempati Juara Harapan 2.

Perjalanan menuju babak final tidak berlangsung singkat. PDP Groove Attack 2026 sebelumnya membuka audisi secara daring yang diikuti banyak drummer dari berbagai wilayah Indonesia. Dari proses seleksi tersebut, peserta kemudian disaring hingga menyisakan 10 finalis sebelum akhirnya lima drummer tampil di putaran babak final. 

Format audisi daring menjadi salah satu cara penyelenggara membuka kesempatan bagi drummer dari luar kota besar untuk mengikuti kompetisi dan unjuk skill. General Manager Product-Sales and Marketing PT Sonido Musica Indonesia, Patricia Dharmawan, mengatakan sistem tersebut membuat jangkauan peserta menjadi lebih luas.

"Dengan audisi online kami bisa menjangkau peserta di banyak daerah di Indonesia. Menariknya, lima finalis tidak ada yang dari Jakarta," ungkap Patricia.

Bukan Sekadar Adu Kecepatan

PDP Groove Attack 2026 tidak hanya menguji kemampuan peserta dalam memainkan drum secara teknis. Para finalis juga dituntut menunjukkan groove, musikalitas, kreativitas, dinamika, serta karakter permainan.

Di babak final, kemampuan lima peserta dinilai langsung oleh tiga drummer berpengalaman, yakni Fajar Satritama yang dikenal sebagai drummer God Bless dan Edane, Andyan Gorust dari Hellrust, serta Yose Kristian dari Marjinal dan mantan drummer Iwan Fals.

Editor: Abdul Rahman
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