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Abdul Rahman
Selasa, 29 September 2026 | 22.43 WIB

Cukup Satu Orang Anak, Patricia Gouw: Pinggang Saya Pegal

Artis Patricia Gouw. (Instagram: patriciagouw) - Image

Artis Patricia Gouw. (Instagram: patriciagouw)

JawaPos.com - Patricia Gouw memilih cukup dengan memiliki satu orang anak setelah merasakan secara langsung beratnya perjuangan menjalani kehamilan, proses persalinan, hingga proses menyusui. Presenter sekaligus model menyatakan, pengalaman menjadi ibu membuatnya lebih ingin menjaga kualitas hidup dan hubungan bersama keluarga kecilnya.

Keputusan itu berbeda dari keinginannya jauh sebelum menjalani pengalaman sebagai seorang ibu. Patricia mengatakan dulu dirinya sempat membayangkan akan memiliki dua orang anak.

Namun, setelah melewati berbagai perubahan fisik dan energi yang banyak terkuras selama kehamilan hingga mengurus si buah hati, pandangannya jadi berubah.

"Dulu aku maunya dua anak. Pas sudah ngelewatin hamil, melahirkan, menyusui, punten satu saja cukup. Pinggang saya pegal," ujar Patricia Gouw.

Patricia mengungkapkan bahwa sang suami, Daniel Bertoli, sebenarnya masih menginginkan punya dua orang anak. Perbedaan keinginan tersebut kemudian menjadi bahan candaan di antara keduanya.

Menurut Patricia, sang suami tentu lebih mudah membayangkan memiliki dua anak karena tidak mengalami secara langsung berbagai proses yang harus dijalani oleh seorang perempuan selama masa kehamilan.

"Suami saya pengen punya dua anak. Gua bilang gini, 'gimana kalau tukeran? Lo yang hamil, gue yang bayar, gue yang kerja nggak apa-apa. Mendingan gua kerja'," tuturnya.

Bagi Patricia, kehamilan bukan hanya soal bertambahnya anggota keluarga. Ia merasakan adanya perubahan besar pada tubuh, energi, hingga berdampak pada aktivitas profesionalnya.

Perubahan tersebut tentu saja  berpengaruh terhadap pekerjaannya. Patricia mengaku berada dalam kondisi ketika kariernya sedang berkembang, tetapi kemudian harus menyesuaikan karena hamil dan memiliki tanggung jawab mengurus anak.

Editor: Abdul Rahman
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