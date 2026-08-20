Sedang Berusaha Meningkatkan Kualitas Hidup? Lakukan 7 Strategi Sederhana yang Positif Ini

seseorang yang berusaha meningkatkan kualitas hidup./Magnific/benzoix
JawaPos.com - Meningkatkan kualitas hidup tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Banyak orang membayangkan bahwa hidup akan menjadi lebih baik setelah mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, memiliki lebih banyak uang, pindah ke tempat yang lebih nyaman, atau mencapai tujuan tertentu.
Padahal, dari sudut pandang psikologi, kualitas hidup juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari, cara kita memandang diri sendiri, bagaimana kita mengelola emosi, serta kualitas hubungan dengan orang lain.
Kabar baiknya, perubahan positif dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Anda tidak harus mengubah seluruh kehidupan dalam satu malam. Justru, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali lebih realistis dan lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang.
Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), jika saat ini Anda sedang berusaha meningkatkan kualitas hidup, berikut tujuh strategi sederhana yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi positif dan ilmu perilaku.
1. Belajar Menghargai Hal-Hal Kecil dalam Hidup
Salah satu cara sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis adalah melatih rasa syukur.
Rasa syukur bukan berarti memaksa diri untuk selalu berpikir positif atau berpura-pura bahwa semua masalah tidak ada. Bersyukur berarti menyadari bahwa di tengah berbagai kesulitan, masih ada hal-hal yang memiliki nilai dalam kehidupan kita.
Hal tersebut bisa sangat sederhana: tubuh yang masih mampu beraktivitas, makanan yang bisa dinikmati, seseorang yang peduli kepada kita, kesempatan untuk belajar, udara pagi yang segar, atau sekadar memiliki waktu untuk beristirahat.
Mengapa hal sederhana seperti ini penting?
Pikiran manusia cenderung mudah memperhatikan masalah. Ketika menghadapi banyak tekanan, perhatian kita sering tertuju pada apa yang kurang, apa yang salah, dan apa yang belum tercapai. Jika pola tersebut berlangsung terus-menerus, kehidupan dapat terasa jauh lebih buruk daripada keadaan sebenarnya.
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