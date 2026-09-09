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Cicilia Margarettha
Rabu, 9 September 2026 | 23.25 WIB

3 Trik Sederhana Meningkatkan Fungsi Otak untuk Kualitas Hidup Lebih Baik

Membaca Meningkatkan Fungsi Otak (pexels.com) - Image

Membaca Meningkatkan Fungsi Otak (pexels.com)

JawaPos.com - Dalam menjalani rutinitas harian yang padat, kemampuan otak untuk fokus, berpikir jernih, dan mengelola emosi memainkan peran yang sangat besar.

Banyak orang mengira bahwa mempertajam fungsi otak memerlukan latihan yang rumit atau suplemen yang mahal.

Padahal, perubahan kecil pada kebiasaan mental harian dapat memberikan dampak signifikan terhadap performa kognitif.

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (09/09), mengoptimalkan kerja otak dapat dilakukan melalui pendekatan brain hacks yang praktis.

Dengan melatih otak merespons stimulus harian secara lebih adaptif, kualitas kehidupan fisik maupun mental dapat meningkat secara drastis.

Kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi dikenal dengan istilah neuroplastisitas (neuroplasticity).

Berikut adalah 3 trik sederhana yang dapat Anda terapkan setiap hari untuk meningkatkan fungsi otak dan kualitas hidup:

Berikut adalah bagian yang sudah diperluas dengan penjelasan tambahan yang lebih mendalam pada setiap poinnya:

Editor: Novia Tri Astuti
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