Tom Holland Jadi Fred Astaire, Margaret Qualley dan Sabrina Carpenter Bergabung

tom holland (x @popbase)
JawaPos.com – Tom Holland memerankan legenda tari dan film Fred Astaire dalam film biopik terbaru dari Sony Pictures.
Menurut laporan Variety, Margaret Qualley dan Sabrina Carpenter bergabung dalam proyek tersebut, dengan Qualley dipercaya memerankan Adele Astaire, kakak sekaligus pasangan tari Fred, sementara Carpenter akan berperan sebagai Ginger Rogers.
Film yang hingga kini belum memiliki judul resmi tersebut akan disutradarai Paul King, sineas di balik Paddington dan Wonka. Skenario ditulis oleh King bersama Steven Levenson berdasarkan buku The Astaires: Fred & Adele karya Kathleen Riley.
Proyek ini akan mengangkat perjalanan Fred dan Adele Astaire sebagai duo penari yang lebih dulu meraih popularitas di panggung Broadway dan West End.
Kisah tersebut kemudian berlanjut pada perjalanan Fred Astaire di Hollywood, termasuk kolaborasinya dengan Ginger Rogers yang menjadi salah satu pasangan tari paling dikenal dalam sejarah perfilman.
Sementara itu, karakter Adele Astaire menjadi bagian penting dalam cerita karena kariernya bersama Fred di panggung berlangsung sebelum sang adik mencapai ketenaran besar di dunia film.
Paul King mengatakan proyek ini akan membawa kisah Fred dan Adele ke layar lebar sekaligus memperkenalkan kembali sosok Adele yang jejaknya dalam sejarah tari tidak sebanyak sang adik.
Bahkan, tidak ada rekaman visual yang diketahui tersisa mengenai penampilan tari Adele. Keterlibatan keluarga Astaire juga mendapat perhatian, dengan Ava Astaire McKenzie mendukung proyek tersebut dan putranya, Tyler McKenzie, menjadi konsultan sekaligus co-producer.
Bagi Sabrina Carpenter, film ini menjadi salah satu proyek akting yang mengikuti kesuksesannya sebagai penyanyi. Peraih dua Grammy tersebut sebelumnya tampil dalam sejumlah film seperti Work It dan The Hate U Give.
Sementara itu, Margaret Qualley dikenal melalui proyek seperti The Substance, Poor Things, Kinds of Kindness, dan serial Maid.
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