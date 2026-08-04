Tom Holland dan Zendaya Akan Rehat Usai Jalani Promosi Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland dan Zendaya (Instagram @spidermanmovie)
JawaPos.com – Tom Holland dan Zendaya dipastikan akan mengambil waktu istirahat setelah menyelesaikan rangkaian promosi film Spider-Man: Brand New Day.
Dilansir dari laman People pada Selasa (4/8), Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, mengatakan keduanya memang pantas menikmati masa rehat setelah menjalani jadwal promosi yang padat selama beberapa bulan terakhir.
Selain mempromosikan film terbaru Spider-Man, pasangan tersebut juga terlibat dalam promosi film The Odyssey.
Kevin Feige menjelaskan bahwa belum ada rencana langsung terkait proyek Spider-Man berikutnya yang dibintangi Holland. Menurutnya, aktor tersebut akan lebih dahulu menikmati waktu istirahat bersama Zendaya sebelum kembali menjalani aktivitas syuting.
Feige menilai masa jeda itu penting setelah keduanya bekerja tanpa henti dalam beberapa proyek besar.
Di sisi lain, Spider-Man: Brand New Day mencatatkan pencapaian luar biasa di box office dengan memecahkan rekor sebagai film yang meraih pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar sepanjang masa.
Hingga awal Agustus, film tersebut telah mengumpulkan pendapatan sekitar USD 932 juta atau setara sekitar Rp15,21 triliun secara global, serta sekitar USD 360 juta atau sekitar Rp5,88 triliun di Amerika Utara.
Feige mengaku bangga karena pencapaian tersebut berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Avengers: Endgame.
Feige juga memuji penampilan Tom Holland sebagai Peter Parker yang dinilainya menjadi salah satu faktor utama keberhasilan film tersebut. Ia menyebut karakter Spider-Man tetap menjadi salah satu ikon terbesar Marvel berkat warisan Stan Lee dan Steve Ditko serta kemampuan Holland menghidupkan tokoh tersebut di layar lebar.
Setelah masa istirahat selesai, Holland diperkirakan akan kembali menjalani proyek baru bersama Marvel maupun studio lainnya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut