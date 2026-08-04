Tom Holland dan Zendaya Akan Rehat Usai Jalani Promosi Spider-Man: Brand New Day

JawaPos.com – Tom Holland dan Zendaya dipastikan akan mengambil waktu istirahat setelah menyelesaikan rangkaian promosi film Spider-Man: Brand New Day.

Dilansir dari laman People pada Selasa (4/8), Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, mengatakan keduanya memang pantas menikmati masa rehat setelah menjalani jadwal promosi yang padat selama beberapa bulan terakhir.

Selain mempromosikan film terbaru Spider-Man, pasangan tersebut juga terlibat dalam promosi film The Odyssey.

Kevin Feige menjelaskan bahwa belum ada rencana langsung terkait proyek Spider-Man berikutnya yang dibintangi Holland. Menurutnya, aktor tersebut akan lebih dahulu menikmati waktu istirahat bersama Zendaya sebelum kembali menjalani aktivitas syuting.

Feige menilai masa jeda itu penting setelah keduanya bekerja tanpa henti dalam beberapa proyek besar.

Di sisi lain, Spider-Man: Brand New Day mencatatkan pencapaian luar biasa di box office dengan memecahkan rekor sebagai film yang meraih pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar sepanjang masa.

Hingga awal Agustus, film tersebut telah mengumpulkan pendapatan sekitar USD 932 juta atau setara sekitar Rp15,21 triliun secara global, serta sekitar USD 360 juta atau sekitar Rp5,88 triliun di Amerika Utara.

Feige mengaku bangga karena pencapaian tersebut berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Avengers: Endgame.

Feige juga memuji penampilan Tom Holland sebagai Peter Parker yang dinilainya menjadi salah satu faktor utama keberhasilan film tersebut. Ia menyebut karakter Spider-Man tetap menjadi salah satu ikon terbesar Marvel berkat warisan Stan Lee dan Steve Ditko serta kemampuan Holland menghidupkan tokoh tersebut di layar lebar.